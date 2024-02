Verdens mest omtalte kærestepar i øjeblikket hyggede sig gevaldigt til en efterfest på klubben XS Las Vegas, der er placeret inde i luksushotellet Wynn.

Her har hotellet lagt en video op på Instagram, hvor superstjernen Taylor Swift og den nykårede Super Bowl-vinder Travis Kelce kyssede løs på dansegulvet til en helt speciel sang.

Det var nemlig et remix af Taylor Swifts egen sang 'Love Story,' som dj'en Marshmello bragede ud til det meget feststemte par.

Du kan se videoen herunder.

View this post on Instagram A post shared by Wynn Las Vegas (@wynnlasvegas)

Super Bowl-mestrene Kansas City Chiefs ankom - ifølge Fox 5 - til XS Las Vegas til en regn af rød og gul konfetti, som er holdets farver. I højtalerne spillede Queen-sangen 'We Are The Champions.'

Til festen var også skuespillerne Miles Teller og Blake Lively. Travis Kelces bror, Jason Kelce, festede også løs med de glade Super Bowl-vindere på den eksklusive klub.

Kansas City Chiefs genvandt natten til mandag dansk tid slutkampen i NFL, Super Bowl. Det skete med en sejr på 25-22 over San Francisco 49ers efter overtime.

Du kan læse alt Super Bowl LVIII lige HER.