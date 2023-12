»Vi har gensidigt besluttet, at det er bedst for os at komme videre i livet SOM VENNER.«

Sådan lyder det fra tv-produceren Tracey Edmonds, der har afsluttet et 12 år langt forhold til Deion Sanders, der er en legende inden for amerikansk fodbold.

Søndag aften skrev hun på Instagram, at det var slut mellem hende og 'Neon Deion'.

Power-parret var forlovet i mere end fire år, efter Edmonds annoncerede nyheden i et Instagram-opslag omkring Valentinsdag i 2019.

Sanders, der også kaldes 'Prime Time på grund af sin evne til slå til, når det virkelig gjaldt, er i dag træner, men det var som forsvarsspiller, han fik den store berømmelse.

Han betragtes af mange som en af de største til at spille cornerback-positionen.

»Elsker dig Tracey. Du har været en sand velsignelse for mig. Jeg sætter pris på alt det, vi har delt, og de grin, vi har haft. Du er en fantastisk kvinde og en fantastisk mor. Gud velsigne dig og hvert skridt du tager,« har han skrevet som kommentar til hendes opslag.