USA er i chok over den tragedie, der onsdag ramte landet.

Et masseskyderi ved Super Bowl-paraden i Kansas City har nemlig rystet befolkningen de seneste timer.

Og én af dem, der er dybt påvirket af skyderiet, er Kansas City Chiefs-spilleren Travis Kelce, som er kæreste med superstjernen Taylor Swift.

'Jeg er knust over den tragedie, der har fundet sted i dag. Mit hjerte er med alle dem, der kom ud for at feste med os og er blevet påvirket af det her. KC (Kansas City, red.), du betyder alt for mig,' skriver han på det sociale medie X.

Folk måtte onsdag flygte, da der var skyderi i Kansas City. Foto: David Rainey/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Folk måtte onsdag flygte, da der var skyderi i Kansas City. Foto: David Rainey/Reuters/Ritzau Scanpix

Det var onsdag eftermiddag (lokal tid), at skyderiet fandt sted ved Super Bowl-fejringen, hvor op mod en million mennesker deltog.

En person blev dræbt og mindst 21 såret, bekræfter politiet torsdag morgen (dansk tid).

Mindst ni børn blev ramt af skud.

Otte personer har ifølge mediet ABC News livstruende skader, mens syv personer stadig er i kritisk tilstand.

Seks personer er indlagt med mindre skader.

Tre bevæbnede personer er efterfølgende blevet tilbageholdt, oplyser det lokale politi.