Pludselig var eventyret forbi.

Siden 2011 har Jason Kelce været manden i midten for NFL-holdet Philadelphia Eagles, men nu har den 36-årige center valgt at stoppe.

Det offentliggjorde han ved et stort pressemøde, hvor tårerne flød – både hos ham og brormand Travis Kelce.

Efter selv at have fejret store triumfer, såsom Super Bowl-sejren i 2018, stjal han for nylig showet, da han sammen med broderens kæreste, popstjernen Taylor Swift, agerede verdensklasse-heppekor, da Travis Kelce og Kansas City Chiefs vandt Super Bowl.

Jason Kelces farvel til sporten blev meget følelsesladet. Foto: Tim Nwachukwu/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Jason Kelces farvel til sporten blev meget følelsesladet. Foto: Tim Nwachukwu/AFP/Ritzau Scanpix

Den flotte afsked med holdet lå ikke i kortene, da han blev taget i sjette runde i 2011, men som tiden gik, voksede hans betydning.

Mange andre stjerner, der var hentet til klubben, blegnede med tiden, men Jason Kelce blev ved med at kæmpe for at vinde den ultimative kamp i sportens verden.

»Jeg vil aldrig glemme paraden og dens betydning for byen,« siger han med henvisning til Super Bowl.

Eagles-ejer Jeffrey Lurie er dybt taknemmelig over Kelces engagement.

»Han er en mand med mange talenter – han kunne tylle øl med fans, han kunne synge en julesang og indsamle millioner til velgørenhed, eller han kunne snakke taktik hele dagen med trænere og holdkammerater. Så når alt kommer til alt, så kunne gøre ting ude på footballbanen, som ingen andre offensive linjemænd er i stand til.«

Jason Kelce er den eneste på sin position, der både har en Super Bowl-sejr og hele seks Pro Bowl-udnævnelser.