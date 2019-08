Han har fået en monster kontrakt i NFL. Men spilletiden har på det sidste været sparsom for Antonio Brown.

Og det er der en grund til. For den amerikanske fodboldspiller har en voldsom lidelse i fødderne - eller mere specifikt under dem.

I en story på sin Instagram har han vist undersiden af fødderne frem, og det er bestemt ikke et kønt syn - billedet kan ses i bunden af artiklen.

Der er og har været blister, og så skaller de i høj grad, hvilket har fået ham til at opsøge en hudlæge, skriver ESPN.

Antonio Brown skiftede fra Pittsburgh Steelers til Oakland Raiders på en tre-årig kontragt til 73 millioner dollar - svarende til cirka 490 millioner kroner.

Men det er altså ikke meget, han har kunnet spille med Raiders på den første træningslejr.

Faktisk er det blot blevet til omring 30 minutter.

Og hos Raiders indrømmer træneren, Jon Gruden, også at han er ved at være træt af ikke at have Antonio Brown ordentligt til rådighed.

»Jeg tror, vi allesammen er skuffede. Han er også skuffet. Vi vil gerne have gang i festen. Vi vil gerne have ham ud og i gang. Han er en stor del af holdet,« siger Antonio Brown til ESPN og fortsætter:

»Jeg vil have, at han altid bliver her og er med hver gang. Men livet går videre, og du er nødt til at blive ved med at arbejde, og så må de andre udnytte situationen. Det har de indtil videre,« siger Brown, efter det stod klart, at Antonio Brown ikke var med på træningsbanen hverken torsdag, fredag eller lørdag.

Billedet af Antonio Browns fødder er blevet delt på Twitter, og det har i den grad fået en blandet modtagelse.

Her er blot et udpluk af de mange kommentarer:

'Der findes to slags mennesker. Dem der kaster op efter det her og dem der stiller sig i kø (for at ordne dem, red.)'

'Jeg skal være ærlig og sige, det er nogle af de klammeste fødder, jeg nogensinde har set. Ville ønske jeg ikke var vågnet til det her. Så skal dagen i gang. Går jeg ud fra.'

'Jeg havde brug for det her. Jeg har det godt med mine fødder nu.'

'Han skal nok betale folk for at se på hans fødder fremover.'