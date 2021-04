NFL-stjernen Deshaun Watson har befundet sig midt i orkanens øje de seneste uger.

Flere og flere kvindelige massører er stået frem og anklaget ham for seksuelle krænkelser og upassende adfærd, men hele vejen igennem har quarterbacken afvist beskyldningerne. De har blot ude på at få penge ud af ham, har han udtalt.

Men nu indrømmer Houston Texas-quarterbacken gennem sin advokat, at han har haft sex med flere af de kvindelige massører.

Han understreger dog, at der altid har været samtykke.

»Ved nogle lejligheder ville nogle seksuelle aktiviteter have fundet sted.Jeg vil ikke gå ind i, hvad det præcis vil sige, hvor ofte eller med hvem, men jeg tror, at du med rette kan antage det,« siger hans advokat, Rusty Hardin, til de fremmødte medier ifølge TMZ, og fortsætter:

»Men det, som vi altid har understreget, er, at denne unge mand på intet tidspunkt under nogen omstændigheder har været involveret i noget, som den anden part ikke ønskede.«

Ifølge mediet afholdt advokaten et pressemøde for at pointere, at 25-årige Deshaun Watson fortjener en fair chance for at forsvare sig selv i retten fremfor at lade sagen køre rundt i medierne, ligesom han er overbevist om, at Watson er en god mand, der aldrig kunne finde på at gøre det, han er anklaget for.

Der er ellers nok af sager. I alt drejer det sig lige nu om hele 22 civile søgsmål.

22 kvinder har anklaget Deshaun Watson for seksuelle overgreb. Foto: Carmen Mandato Vis mere 22 kvinder har anklaget Deshaun Watson for seksuelle overgreb. Foto: Carmen Mandato

To af de kvinder, der har lagt sag an mod Watson, har fremlagt, hvordan Watson angiveligt skulle have tvunget kvinderne til at give ham oralsex.

En anden kvinde i de mange søgsmål har offentligt været ude at fortælle, under pseudonymet 'Jane Doe', om sin voldsomme oplevelse med Watson, som hun kalder for 'seriekrænker'.

Da Watson trådte ind i lokalet for at få massage af kvinden, fortæller hun, hvordan han låste døren efter sig og derefter tvang kvindens hånd ned på Watsons penis under massagen. Han gjorde efter hændelsen det meget klart for kvinden, at hun aldrig skulle tale om det med nogen.

Ifølge amerikanske TMZ fortæller kvinden også, hvordan hun var bange under hændelsen og efterfølgende følte sig 'krænket' og 'skamfuld'.

Sagsøgernes advokat, Tony Buzbee, har til Fox News tidligere udtalt, at antallet af kvinder, som er blevet udsat for seksuelle krænkelser af Watson, er endnu højere. På det tidspunkt var der 16 kvinder.

Senest har politiet i den amerikanske storby Houston, Texas indledt en efterforskning af NFL-stjernen, efter de har modtaget en anmeldelse af Deshaun Watson.

Hvad han undersøges for i den sag, melder politiet indtil videre intet om.

Watson og hans advokat fastholder derfor quarterbackens uskyld og har blandt andet fremlagt udtalelser fra 18 massører, som aldrig har oplevet Watson som upassende.

Foto: Carmen Mandato Vis mere Foto: Carmen Mandato

»Jeg har aldrig behandlet nogen kvinder med andet end den ypperste respekt,« sagde Watson i sidste måned.

Allerede da antallet af søgsmål mod den amerikanske fodboldspiller var på tre, indledte NFL en undersøgelse. Den undersøgelse er der endnu intet nyt fra.

Skandalen kommer på et tidspunkt, hvor Deshaun Watson er en af de mest omtalte spillere i NFL.

Den 25-årige quarterback kastede i den seneste sæson for 4832 yards og 33 touchdowns.

Han har udtrykt utilfredshed med sin situation i Houston Texans og vil væk fra klubben. Det har klubben indtil videre afvist.