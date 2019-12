En tragedie har ramt San Francisco 49ers' quarterback C.J. Beathard.

Lørdag morgen vågnede han til nyheden om, at hans lillebror Clayton Beathard, 22 år, er blevet stukket ihjel uden for en bar i Nashville.

Samme skæbne led hans ven ved navn Paul Trapeni III på 21 år, mens et tredje offer også blev stukket ned, men overlevede.

Det skriver cbsnews.com.

C.J. Beathards lillebror har mistet livet i en alder af 22 år. Foto: EZRA SHAW Vis mere C.J. Beathards lillebror har mistet livet i en alder af 22 år. Foto: EZRA SHAW

Ifølge mediet udspillede dramaet sig på grund af uenigheder om en kvinde, og tumulten begyndte inde på baren The Dogwood klokken 03.00 om natten, hvorefter balladen rykkede udenfor og fik de hjerteskærende konsekvenser.

»49'ers-familien var chokeret og meget kede af at høre om tragedien, der involverer C.J. Beathards yngre bror Clayton,« skriver klubben i en meddelelse og fortsætter:

»Vi sender vores dybtfølte sympatier til C.J. og hele Beathard-familien i en tid, hvor de kæmper med det utænkelige tab af deres elskede. C.J. er rejst hjem for at være sammen med sin familie og ved, at han har vores fulde opbakning i sorgen over tabet af Clayton.«

Politiet har endnu ikke foretaget nogen anholdelser, men har en mistænkt ud fra de billeder fra overvågningen, som baren har udleveret.