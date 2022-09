Lyt til artiklen

Cleveland Browns-spilleren Myles Garrett måtte mandag aften en tur på hospitalet.

Da han var på vej hjem fra træning, kørte han galt i sin bil, skriver det lokale medie News 5.

Noget, stjernens agent efterfølgende har bekræftet, og det samme har NFL-holdet i en pressemeddelelse.

»Myles Garrett var involveret i en soloulykke efter at have forladt træningsanlægget. Han har fået nogle ikke-livstruende skader og er blevet kørt på hospitalet,« lyder det fra Cleveland Browns, der nu skal have undersøgt sagen til bunds, fortæller de.

Myles Garrett kørte mandag aften dansk tid galt i sin bil. Foto: Jacob Kupferman Vis mere Myles Garrett kørte mandag aften dansk tid galt i sin bil. Foto: Jacob Kupferman

Man kender endnu ikke årsagen til uheldet, hvor bilen pludselig røg af vejen og rullede rundt flere gange, inden den havnede i rabatten og blev totalskadet.

Ifølge det lokale politi var der dog hverken alkohol eller stoffer involveret, og begge passagerer i bilen havde deres sele på, lyder det desuden,

TMZ skriver, at et vidne har forklaret, hvordan vedkommende hjalp Myles Garrett og den kvindelige medpassager ud fra bilen efter uheldet.

Her skulle NFL-stjernen have klaget over smerter i håndleddet, og han blødte ifølge vidnet fra anklen og brystet. Myles Garretts agent har dog sent mandag aften fortalt, at den populære spiller tilsyneladende er sluppet uden brækkede knogler.

Søndag spiller Cleveland Browns mod Atlanta Falcons, men det vides endnu ikke, om Myles Garrett bliver klar til kampen.