NFL-stjernen Dwayne Haskins er havnet i problemer.

Den 23-årige Washington Football Team-quarterback har nemlig opført sig 'uansvarligt', erkender han.

Det skriver det amerikanske medie TMZ.

For efter søndagens nederlag til Seattle Seahawks tog den amerikanske stjerne videre til en kæmpe fest, der efter sigende skulle have været fyldt med både strippere og brud på corona-regler.

23-årige Dwayne Haskins har brudt NFL's corona-protokoller. Foto: Mitchell Layton

Alt sammen foregik nemlig uden at bære mundbind, afslører billeder fra den festlige aften på de sociale medier. Du kan se billederne nederst i artiklen.

Her viser billederne en beruset Dwayne Haskins med pengesedler i hånden, mens flere kvindelige dansere sværmer om superstjernens bord.

Det er dog ikke første gang, at den unge quarterback bryder NFL's corona-protokoller i denne sæson, og det har da også fået flere Twitter-brugere op i det røde felt og til tasterne.

Du kan se et udpluk af de mange kommentarer herunder:

'Det her er jo et argument for at udelukke ham resten af sæsonen.'

'Giv ham en bøde og udeluk ham. Ingen moden spiller ville sidde rundt om det bord midt i en pandemi.'

'Få ham testet, giv ham en bøde og udeluk ham.'

'Tænk sig at gøre det her, når han ved, at hans træner (Ron Rivera, red.) har haft kræft.'

Dwayne Haskins under søndagens kamp – dog med mundbind. Foto: Patrick Smith

Dwayne Haskins har efter søndagens eskapader da også været ude og undskylde for sin 'manglende dømmekraft'.

»Jeg vil gerne undskylde for mine handlinger i søndags. Jeg tager det fulde ansvar for at have sat holdet i dette lys. Det var uansvarligt og umodent af mig, og jeg påtager mig ansvaret for min handling,« lyder det fra Haskins i en officiel udtalelse.

Tirsdag modtog Washington Football Team-ledelsen beskeden om besøget på stripklubben, hvorefter de forklarede, at man var opmærksom på hændelsen og nu vil håndtere sagen internt.

Dwayne Haskins kan ende med at skulle betale en større bøde eller afsone karantæne som følge af bruddet på protokollerne og besøget på stripklubben, skriver mediet.