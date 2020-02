Vernon Davis vandt i 2015 Super Bowl og har trukket sig fra amerikansk fodbold, men han har tilsyneladende andre talenter at trække på.

Den 36-årige amerikaner vil nu gå skuespillervejen, og hans første prøver på tv har gjort så stort indtryk, at et enkelt klip er blevet et viralt hit.

Under et interview med SportsCenter gik han pludselig i gang med at græde, og han holdt det i 10 sekunder og var så overbevisende, at det efterfølgende lyder sådan her fra tv-værten Elle Duncan.

»Vent lige lidt. Min første tanke var, at jeg helt oprigtigt skulle trøste dig.«

Du kan se klippet her:

Vernon Davis is doing a movie so he gave Sportscenter some in character acting (h/t @AaronDerek) pic.twitter.com/aMKwZ458su — CJ Fogler (@cjzero) February 13, 2020

Den originale video fra Twitter er allerede blevet set af over tre millioner og blevet retweetet 9.000 gange samt fået over 56.000 likes.

At Vernon Davis går sine lidt egne veje, kom også til udtryk, da han under Super Bowl 54 pludselig under optakten til kampen hos Fox annoncerede, at han ville stoppe karrieren. Det kom ud på så mærkelig en måde, at flere tvivlede på den tidligere NFL-stjerne, der i sin aktive karriere flirtede med skuepiller-vejen og medvirkede i Baywatch og The League.

Nu er han så i gang med en film, der hedder Red Winther. Og det er den præstation, han er ved at 'geare' sig selv op til, fortalte han i studiet hos SportsCenter, inden han begyndte at græde for åben skærm.