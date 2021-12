NFL-stjernen Antonio Brown kommer til at se de næste tre kampe fra sidelinjen for sit hold Tampa Bay Buccaneers.

Sammen med Mike Edwards og John Franklin III er han blevet suspenderet i tre kampe uden løn, efter han er blevet fanget i at snyde med sit vaccinebevis. Brown skulle have købt det falske bevis fra Franklin III.

Browns forfalskning betyder, at han har kunnet nyde samme vilkår som andre vaccinerede spillere på trods af, at han altså ikke har fået stikket. Ikkevaccinerede NFL-spillere er underlagt strengere krav og et mere omfattende testregime end spillere, der er blevet vaccineret.

Derfor bliver Brown og de to andre nu straffet for handlingen, der potentielt også kan give fængselsstraf. Det er ulovligt at forfalske vaccinationsbeviser. På trods af det lader Brown ikke til at tage skylden på sig.

Brown er blevet straffet for sit snyd. Foto: Mike Ehrmann Vis mere Brown er blevet straffet for sit snyd. Foto: Mike Ehrmann

»Hr. Brown er vaccineret og fortsætter med at støtte vaccinen for alle. NFL har gjort ageren klar, og i stedet for at trække processen ud og appellere har hr. Brown lukket sagen og vil fortsat behandle sin ankelskade,« siger hans advokat Sean Burstyn ifølge Tampa Bay Times.

Selvsamme advokat har hele tiden påstået, at Brown er blevet vaccineret gennem et drive-in-vaccinationssted i Los Angeles. Det var Browns tidligere kok Steven Ruiz, der første gang kom med anklagen mod Brown, og han er lettet over, at sagen nu er lukket.

»Jeg er bare glad for, at sandheden er derude nu. Mange medier beskyldte mig for at lyve. Det er en lettelse at vide, at NFL rent faktisk undersøgte det, og det troede jeg ærligt talt ikke, de ville. Det lader til, de gjorde det nødvendige,« siger Ruiz.