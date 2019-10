Pittsburgh Steelers linebacker Anthony Chickillo blev i weekenden anholdt for at overfuse sin kæreste.

Chickillo og hans kæreste Alysha Newman, der var OL-deltager i 2016 i stangspring, befandt sig på deres hotelværelse i Pennsylvania, da anholdelsen fandt sted, rapporterer Daily Mail.

Ifølge Newman havde parret været på casinoet på Nemacolin Woodlands Resort, og det var her, at uenighederne mellem dem begyndte, men det var først, da Chickillo og Newman kom op på deres værelse, at det udviklede sig til fysisk vold fra Chickillo.

Klokken var 01.40, da politiet blev kaldt ud, og ikke længe efter var Chickillo anholdt.

Anthony Chickillo er blevet anholdt for vold mod kæresten. Foto: Patrick McDermott

Han har dog en anden version af sagen og har bedyret, at Newman slog ham i hovedet, før han brugte sin noget større krop til presse Newman ned på gulvet i et forsøg på at undgå flere slag.

Politiet har noteret rødme og begyndende blå mærker på Newmans arme.

Nu skal retten finde ud af, hvem af Chickillo eller Newman, der har ret, og første høring er sat til 30. oktober. Allerede nu er Anthony Chickillo igen på fri fod, da han har betalt en kaution på 10.000 dollar, 67.000 kroner.

Historien melder intet om, hvorvidt forholdet overlever den disput.