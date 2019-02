Maroon 5 har fået meget kritik for at optræde til Super Bowl. Nu takker forsangeren bandets kritikere og afslører samtidig et skjult budskab.

Et budskab, der skal findes i de lanterner, der kom til syne under årets halftime show.

'Da vi takkede ja til at have ansvaret for årets halftime show, tog jeg en kuglepen frem og begyndte at skrive,' lyder det fra Adam Levine i et opslag på Instagram.

Han skrev en lang række ord ned, og det var disse ord, der fik liv under årets store sportsbegivenhed. Blandt dem var ordet 'knæl'.

'Tak til universet for den historiske mulighed for at spille på verdens største scene. Tak til vores fans for at gøre drømme til virkelighed. Og tak til vores kritikere for altid at presse os til at blive bedre,' skriver Maroon 5-forsangeren.

Netop kritik er noget, bandet har stiftet stort bekendtskab med, siden de takkede ja til at optræde ved årets Super Bowl.

Sangere som Rihanna og Cardi B takkede nej i i solidaritet med Colin Kaepernick. NFL-spilleren, der i 2016 blev en af de mest omdiskuterede amerikanske fodboldspillere, da han begyndte at knæle under nationalsangen ved kampene som en protest mod racemæssig ulighed og politivold mod sorte i USA.

Noget, der skabte røre og debat i både sportens berden og det politiske USA. Protesten spredte sig, og flere andre stjerner i NFL begyndte også at knæle. Protesten vakte forargelse og opsigt - også hos USAs præsident Donald Trump, der kom med stor kritik af spillerne.

When we accepted the responsibility to perform at the SBHTS, I took out my pen and just wrote. Some of the words that came to me in that moment eventually made their way onto the incredible lanterns that flew high and low tonight. We thank the universe for this historic opportunity to play on the world's biggest stage. We thank our fans for making our dreams possible. And we thank our critics for always pushing us to do better. One Love. And the list of words is... Forgive Laugh Cry Smile Share Live Endure Embrace Remember Enlighten Preserve Inspire Sweat Fight Express Give Receive Elevate Climb Unify Fortify Soften Dance Scream Dream Educate Provide Inhale Exhale Persevere Stand Kneel Overcome Love Listen

Og netop den protest lod Maroon 5, der har fået kritiske ord med på vejen fra Colin Kaepernicks advokat, ikke gå helt ubemærket hen i forbindelse med årets show.

For Adam Levine afslører i sit opslag også præcist hvilke ord, han skrev ned, og hvilke ord der altså stod på lanternerne.

Knæl, tilgiv, grin, græd, smil, husk, lyt, elsk, lær, kæmp, udtryk dig. Det er blot nogle af dem, og de er altså ikke valgt helt tilfældigt af Maroon 5, der ikke kun har fået kritik i forbindelse med at takke ja til at optræde.

For kort tid efter bandet gik på scenen under årets halftime show, røg mange hurtigt til tasterne og gav deres mening til kende. Maroon 5 blev blandt andet kritiseret for, at showet var for kedeligt.