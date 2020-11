Quarterback Ben Roethlisberger førte Pittsburgh Steelers til den syvende sejr ud af syv mulige i NFL-sæsonen.

Kun ét hold er fortsat ubesejret i den bedste nordamerikanske liga i amerikansk fodbold, NFL.

Det er Pittsburgh Steelers, som har hentet syv sejre i træk og fået klubbens bedste sæsonstart siden 1978.

I en af sæsonens på papiret sværeste kampe vandt Pittsburgh Steelers med 28-24 over Baltimore Ravens søndag aften dansk tid.

Baltimore var i løbet af kampen foran 17-7 ved pausen, og hjemmeholdet tog også en 24-21-føring kort inde i fjerde quarter.

Det var bare ikke nok til sejr, da quarterbacken Ben Roethlisberger og Pittsburgh-mandskabet hele tiden fandt et modsvar.

Roethlisberger var generelt en vigtig faktor bag Pittsburghs sejr med blandt andet to kast, der førte til touchdown.

Da udeholdet var bagud 21-24, og kampen gik ind i sin afgørende fase, kastede Roethlisberger i fjerde quarter til Chase Claypool, som scorede kampens sidste touchdown.

- Respekt til Baltimore, som bragte det bedste op i os. Denne rivalisering er, som den er. Forhåbentlig var det underholdende for fans over hele verden, siger Pittsburgh-træner Mike Tomlin ifølge AFP.

Baltimore-quarterback Lamar Jackson blev presset hårdt i hele kampen, og han lavede en del fejl, så bolden flere gange endte i hænderne på modstanderne.

Pittsburghs linebacker T. J. Watt, som førte an i udeholdets stærke defensiv, var stolt over præstationen i begge ender af banen.

- Det er stort. Det er den slags sejre, som er svære at opnå i NFL. At være i stand til at tage herfra med en sejr over denne rival giver os meget momentum, siger Watt ifølge AFP.

Baltimore har nu tabt to og vundet fem kampe i denne sæson.

