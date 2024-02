De fleste NFL-elskere kender nok bedst efternavnet Mahomes fra Kansas City Chiefs' quarterback, Patrick Mahomes.

Men de seneste dage har flere sandsynligvis fået øjnene op for Brittany Mahomes, der er gift med NFL-stjernen.

Hun er nemlig sprunget ud som badetøjsmodel i jubilæumsudgaven af det verdenskendte magasin 'Sports Illustrated Swimsuit Issue', der fylder 60 år.

»Jeg havde aldrig i min vildeste fantasi troet, at det her ville ske. Jeg er så taknemmelig, beæret og spændt på at være med på holdet,« siger Brittany Mahomes til magasinet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit)

Hun har – ligesom husbonden – også spillet amerikansk fodbold, blandt andet da hun gik på universitetet i Texas.

Da Mahomes havde færdiggjort sin bacheloruddannelse i kinesiologi, spillede hun kortvarigt for det islandske hold UMF Afturelding, hvor hendes interesse for fitness voksede sig større og større.

»Min personlige træningsrejse startede, da jeg spillede professionel fodbold i Island. Jeg havde ikke så meget at lave ved siden af fodbolden, så jeg brugte masser tid på at træne i fitnesscentret og på at lave træningsprogrammer, som jeg lagde ud på nettet. Jeg indså, at jeg nød det meget mere end at spille fodbold.«

Ved siden af sin nye rolle som model arbejder Brittany Mahomes fortsat for det kvindelige amerikanske fodboldhold Kansas City Current, som hun er grundlægger og medejer af.