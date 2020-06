LeBron James går direkte i flæsket på en anden stor amerikansk sportsstjerne.

'Wow, mand. Er det stadig overraskende på det her tidspunkt? Helt sikkert ikke,' begynder NBA-stjernen.

Han bruger Twitter til at reagere på nogle kommentarer fra NFL-quarterbacken Drew Brees, der har forholdt sig til de mange protester i USA i kølvandet på George Floyds død. Og på udsigten til at mange NFL-spillere vil knæle inden kampene, når sæsonen igen går i gang.

Under demonstrationerne har folk blandt andet knælet, inspireret af en anden NFL-quarterback, Colin Kaepernick, der i 2016 knælede under afspilningen af den amerikanske nationalsang før footballkampe som protest mod politibrutalitet. Det vakte dengang stor furore - også vrede fra den nuværende præsident Donald Trump - da flere andre spillere siden gjorde det samme.

Drew Brees knælede dengang også, men rejste sig, da den amerikanske nationalsang blev spillet. Nu siger han:

»Jeg vil aldrig være enig med nogen, der viser disrespekt over for det amerikanske flag eller vores land,« lyder det fra New Orleans Saints-quarterbacken til Yahoo Finance (se hele interviewet nederst i artiklen).

Begge hans bedstefædre kæmpede for USA i Anden Verdenskrig.

»Så hver gang jeg står med hånden over hjertet, kigger på flaget og synger nationalsangen, er det, hvad jeg tænker på: Alt der er blevet ofret, ikke kun i militæret for den sags skyld, men også i borgerrettighedskampen i 60erne. Alt, hvad så mange mennesker er gået igennem. Er alt, som det skal være i vores land lige nu? Nej, det er det ikke. Men jeg synes, at det man gør ved at stå dér og vise respekt over for flaget med hånden over hjertet er at vise sammenhold,« siger Drew Brees.

LeBron James har reageret skarpå på Drew Brees kommentarer. Foto: USA TODAY USPW

Men Lebron James mener, at han har misforstået pointen.

'Du forstår virkelig ikke, hvorfor Kap knælede? Det har absolut intet at gøre med at vise disrespekt for det amerikanske flag og vores soldater, der kæmper for vores land. Min svigerfar var en af den, der kæmpede for sit land. Jeg spurgte ham om det og takkede ham for hans engagement. Han blev ikke stødt over Kaps fredelige protest, fordi han og jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert,' lyder det fra LeBron James.

En anden af NFL's bedste quarterbacks Aaron Rodgers nævner ikke Drew Brees ved navn, men skriver på Instagram:

'Det har aldrig handlet om nationalmelodien eller flaget.'

De to brødre i NFL Devin og Jason McCourty, der har vundet Super Bowl med New England Patriots, kalder Brees' kommentarer for en 'skændsel'.

'At tale om dine bedstefædre, som om der ikke var sorte mænd, der kæmpede ved siden af dem. De mænd vendte senere hjem til et land, der hadede dem. Lad være med at undgå problemet og forsøge at få det til at handle om flaget eller militæret,' skriver brødrene på Twitter.

Drew Brees holdkammerat i New Orleans Saints har kortfattet skrevet på Twitter:

'Han ved ikke bedre'.

San Francisco 49ers-spilleren Richard Sherman er også direkte i sin kritik:

'Han er fortabt. Jeg kan kan garantere dig for, at der også var sorte mænd, der kæmpede side om side med din bedstefar, men det handler ikke om det. Den ubehagelig samtale, du prøver på at undgå ved at nævne militæret, når det handler om politibrutalitet og ligestilling, er en del af problemet,' lyder det.