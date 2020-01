NFL-stjernen Julian Edelman har skabt problemer for sig selv.

Den 33-årige stjerne er blevet arresteret efter at have hoppet på køleren af en bil.

Det skriver ABC News.

For lige over en uge siden blev hans hold, New England Patriots, overraskende sendt ud af NFL-slutspillet – og holdet er derfor sendt tidligt på ferie.

Den har den 33-årige wide-receiver, der blev kåret til MVP i Super Bowl-triumfen for knap et år siden, tilsyneladende brugt i Beverly Hills.

For det var her, han lørdag aften blev anholdt af politiet efter nærkontakten med bilen i et beboelsesområde.

Julian Edelman blev løsladt efter afhøring, men han er tiltalt for 'vandalisme' og skal møde i retten 13. april.

New England Patriots har ikke ønsket at kommentere sagen.