Opmærksomheden omkring klodens måske mest omtalte par i øjeblikket, popdronningen Taylor Swift og NFL-stjernen Travis Kelce, tager til her kort før dette års Super Bowl.

Travis Kelce, der er forsvarende mester sammen med hans hold Kansas City Chiefs, skal sammen med holdkammeraterne møde San Francisco 49ers, men op til den længe ventende kulmination på sæsonen, er det alligevel Travis Kelces privatliv, der har kreeret flest overskrifter.

Page Six bragte et svar fra Travis Kelce et pressemøde med spørgsmålet om, hvorvidt der vil være en anden ring i spil søndag - udover den ring, som vinderne af Super Bowl modtager. Kelce svarede tilbage med, at han ikke havde fokus på andet end at vinde den Super Bowl-ringen lige nu.

Rygterne om, at Travis Kelce ville gå på knæ foran kæresten Taylor Swift har fyldt ekstremt meget i det amerikanske mediebillede, og nu svarer Travis Kelces mor, Donna Kelce, tilbage på dette:

Travis Kelce og Taylor Swift. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Travis Kelce og Taylor Swift. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix

»Det er helt op til dem. Vi ved ingenting (familien, red.), og jeg er sikker på, at han ville ringe mig op og fortælle det - og jeg har ikke hørt noget endnu.«

»Alt, hvad du ønsker for dine børn, er, at de er glade,« siger Donna Kelce til CNN.

Selvom opmærksomheden på familien har været enorm i den seneste tid - primært på grund af sønnens forhold til Taylor Swift - er Donna Kelce meget glad for, at der kommet en masse positivt ud af det også.

»Det hjælper nye fans til at omfavne amerikansk fodbold. Jeg har fået breve, beskeder og kommentarer omkring, hvordan fædre er så glade for, at deres døtre endelig kommer til dem og gerne vil forstå spillet,« siger hun videre til CNN.

Kelce-familien er da også lidt af en berømt sportsfamilie, da også storebror Jason Kelce spiller i NFL.

Travis Kelce #87 of the Kansas City Chiefs looks on prior to the AFC Championship Game against the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium on January 28, 2024 in Baltimore, Maryland. Foto: Patrick Smith/AFP/Ritzau Scanpix

Det er natten til mandag dansk til, at Travis Kelce og de øvrige stjerner fra Kansas City Chiefs skal forsøge at vinde Vince Lombardi-trofæet for andet år i træk, som vinderne af Super Bowl modtager.

Finalen starter helt præcist 00.30 natten til mandag dansk tid.