Ren kaos efterfulgt af at være lukket inde.

Sådan husker NFL-legenden Morten Andersen, der i dag fungerer som NFL-ekspert hos sportsportalen SpilXperten, tilbage på ugen op til Super Bowl.

I starten af Super Bowl-ugen er der den helt store 'media day', hvor journalister fra hele verden strømmer til værtsbyen for Super Bowl (Miami i år) for at få stillet NFL-stjernerne et sidste spørgsmål inden den store kamp.

Morten Andersen husker godt optakten til hans eneste Super Bowl-kamp i 1999, der for alvor begynder med den store 'media day'.

Spillere placeres på små podier, og journalister står som sild i en tønde for at få to minutter med stjernerne. Foto: Rob Carr Vis mere Spillere placeres på små podier, og journalister står som sild i en tønde for at få to minutter med stjernerne. Foto: Rob Carr

»De store spillere får en scene for sig selv, og så kan pressen gå til dem på et tidspunkt. Det er meget 'orchestrated'. Det er et skuespil, simpelthen, der løber ad skinnerne,« husker han tilbage på i videoen. Se den øverst i artiklen.

Herefter er det tid til at sætte fuld fokus ind på kampforberedelsen. Og det betyder, at du ikke får set meget andet end dine trænere, dine holdkammerater og indersiden af et hotelværelse.

»Det er lukket land fra om onsdagen indtil kampen, hvor man er fanget på sit hotel. Du er enten til træning eller på hotel. Du kan ikke gå nogen steder overhovedet. Det er umuligt især for de store spillere,« siger han.

Årets Super Bowl mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers sparkes i gang klokken 00.30 den 3. februar, og vi dækker verdens største endagssportsbegivenhed før, under og efter kampen LIVE her på bt.dk.