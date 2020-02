George Kittle troede, at San Francisco 49ers ville klare skærene mod Kansas City Chiefs i Super Bowl.

San Francisco 49ers havde Super Bowl i sin hule hånd, men endte med en lang næse i NFL-finalen, der blev spillet natten til mandag dansk tid.

Holdet, der har vundet Super Bowl fem gange i historien, var foran med ti point i fjerde og sidste quarter, men tabte alligevel til Kansas City Chiefs med 20-31.

En bitter pille at sluge, understreger 49ers-profilen George Kittle.

- Det er lige præcis, sådan vi har det. Vi kan ikke tro vores egne øjne, siger Kittle efter nederlaget.

- Vores tilgang var, at vi skulle gå ud og gøre arbejdet færdigt. Når vi så ikke gør det, bliver vi nødt til at kigge os selv i spejlet og spørge hvorfor. Vi må se båndet igennem og se, hvad der skete.

Særligt et spil fremhæves efter kampen af spillere og journalister som afgørende for, at kampen ikke faldt ud til 49ers' fordel.

Chiefs-quarterback Patrick Mahomes fandt i fjerde quarter holdkammeraten Tyreek Hill på et 44 yards langt kast, og kort efter greb Travis Kelce et touchdown, der reducerede 49ers-føringen til 20-17.

Havde Hill ikke grebet bolden, var Chiefs efter alt at dømme blevet nødt til at sparke bolden tilbage til 49ers, som dermed kunne brænde dyrebare minutter af uret.

49ers-cheftræner Kyle Shanahan har svært ved at forklare, hvad der skete i situationen.

- Jeg ved det ikke helt. Det så ud til, at vi var i et zoneforsvar, og han (Mahomes, red.) fik lov til at holde på bolden et stykke tid. Så slap Tyreek ned bag os, siger han.

Når man er snublende tæt på at løbe med det eftertragtede Vince Lombardi-trofæ, svider et nederlag endnu mere, erkender Kyle Shanahan.

- Det var et tungt nederlag, og det gør ondt på alle, der sidder i omklædningsrummet lige nu. Vi havde muligheden for at vinde, men gjorde det ikke, siger cheftræneren.

- Kansas City spillede en god kamp. De var bedre end os. Det kan vi håndtere, men vi er selvfølgelig skuffede.

