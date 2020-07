NFL-holdet Cleveland Browns har skrevet under med forsvarsstjernen Myles Garrett i en kontrakt, der ifølge flere amerikanske medier gør ham til den bedst betalte forsvarsspiller i NFL's historie.

Natten til torsdag dansk tid skriver Cleveland Browns på holdets hjemmeside, at den 24-årige defensive end har underskrevet en femårig aftale, men holdet nævner ikke, hvor meget kontrakten er værd.

Ifølge det amerikanske sportsmedie ESPN står Garrett til at tjene 125 millioner dollar over de fem år, hvilket svarer til 163 millioner kroner per år. Det er mere, end hvad nogen anden forsvarsspiller har tjent, skriver ESPN.

Af de 125 millioner dollar - 816 millioner kroner - er Garrett sikker på at få 653 millioner kroner udbetalt. Resten får han, hvis han fuldfører sin kontrakt.

Myles Garrett overgår dermed Chicago Bears' Khalil Mack, der var den hidtil bedst betalte forsvarsspiller i ligaen med 23 millioner dollar om året.

Browns' forsvarsspiller fik i sidste sæson en lang karantæne for at slå Pittsburgh Steelers' quarterback Mason Rudolph i hovedet med Rudolphs hjelm.

Garretts gyldne underskrift kommer, efter at Kansas City Chiefs i sidste uge gav quarterback Patrick Mahomes den mest indbringende kontrakt inden for alle amerikanske holdsport.

Chiefs har sikret sig Mahomes i ti år til en samlet værdi af lige over 500 millioner dollar, eller hvad der svarer til cirka 3,3 milliarder danske kroner, skriver ESPN og NFL Network.

/ritzau/