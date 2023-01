Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Mega-stjernen Aaron Rodgers havde slutspilsbilletten i sin hule hånd søndag aften.

Men det gik galt.

Mod divisionsrivalerne Detroit Lions, der ikke havde noget at spille for, krævede det en sejr for Green Bay Packers-quarterbacken, der havde ført dem til fire af den slags i streg. Man talte om Packers som et hold, man ikke ville møde i slutspillet.

Green Bay tabte 20-16, så nu er Rodgers gået på tidlig ferie, hvilket nok kræver en skulder at græde ud ved. Heldigivis har han for nylig fundet en ny partner, lyder det til.

Mallory Edens er selv stor sportsfan og så Rodgers i nogle af de tidligere kampe. Foto: Charles Sykes Vis mere Mallory Edens er selv stor sportsfan og så Rodgers i nogle af de tidligere kampe. Foto: Charles Sykes

Ifølge New York Post er hans nye flamme milliardær-arvingen Mallory Edens, der er er datter af Wes Edens, ejer af NBA-holdet Milwaukee Bucks. People fortæller desuden, at de er mere end venner.

De to er set sammen ved flere lejligheder, eksempelvis til Bucks-kampe, hvor den celebre duo har siddet helt tæt på banen - og helt tæt på hinanden.

Hverken Rodgers på 39 eller 26-årige Edens har talt om forholdet.

Den dobbelte NFL-MVP har dog et godt forhold til familien i forvejen og ejer 1% af Bucks-holdet.

Nu går de store spekultationer dog på, om den aldrende stjerne kunne finde på at stoppe sin egen karriere efter endnu en skuffende sæson, der sluttede alt for tidligt.

»Det kunne være tidspunktet at træde tilbage, men jeg kunne også lige trække vejret og sig fandeme nej, jeg skal give det en chance til,« sagde Rodgers efter nederlaget, hvor han ikke ville bytte trøje med en Lions-spiller.

Det fik amerikanerne til spekulere i, at trøjen muligvis var den sidste, han ville bære gennem sin karriere.