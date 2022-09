Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Advarsel: Artiklen indeholder videoklip, der er voldsomme.

Et helt stadion holdt natten til fredag vejret, da den NFL-stjernen Tua Tagovailoa lå på jorden og holdt sine fingre op for sit ansigt i et nærmest krampeagtigt anfald.

Kort forinden var han blevet fældet til jorden af en modstander – og der blev han liggende i mere end syv minutter.

De skræmmende billeder (som kan ses herunder) har siden skabt både bekymring og vrede.

Tua Tagovailoa just had a seizure after being thrown down to the ground hitting his head hard pic.twitter.com/f7uA1zJgjv — Interesting videos / pixs (@CrazyPixsVids) September 30, 2022

Den 24-årige Tua Tagovailoa, der er quarterback for Miami Dolphins, blev tacklet til jorden under kampen mod Cincinnati Bengals – der blev spillet natten til fredag dansk tid – da der var omkring seks minutter tilbage af første halvleg.

Under tacklingen blev quarterbacken snurret rundt og kastet ned på jorden, hvor han så ud til at slå både ryggen og hovedet.

Mens han lå på jorden, kunne man på kamerabillederne se, hvordan han – tilsyneladende i et form for anfald – løftede sine fingre, der så ud til at være i krampe, op for sit ansigt.

Han lå nede på jorden i mere end syv minutter, før han blev løftet op på en båre og fragtet fra banen. Han er nu blevet indlagt på et hospital, hvor han skal undersøges nærmere.

Foto: Kareem Elgazzar Vis mere Foto: Kareem Elgazzar

Ifølge nyhedsbureauet AP pådrog han sig nakke- og hovedskader.

Ifølge holdet var han dog ved bevidsthed og havde bevægelse i alle kropsdele, da han blev indlagt.

Mens han blev rullet af banen, råbte publikum taktfast: 'Tua! Tua!'.

Klippet af den voldsomme tackling er siden blevet delt på Twitter, hvor flere undrer sig – og raser over – at Tua Tagovailoa overhovedet spillede i kampen.

For blot fem dage forinden var han under en anden kamp også kommet til skade.

This was Tua Tagovailoa 4 days ago against the Buffalo Bills, no doctor in their right mind should have cleared him to play tonight against the Bengals. pic.twitter.com/XQATk2UR5R — Drew (@MambaSzn24) September 30, 2022

Videoklip viser, hvordan han efter en tackling i kampen mod Buffalo Bills rejste sig op – for at miste kontrollen over sine ben og falde til jorden igen.

Oprindeligt forlød det ifølge AP, at der var tale om en hovedskade, men siden forklarede Miami Dolphins, at der var tale om en rygskade, og Tagovailoa vendte derfor tilbage på banen senere under kampen, der blev spillet i søndags.

Beslutningen om at sende ham på banen igen så kort efter skaden søndag, har fået NFL og National Football League Players Association til at indlede en fælles undersøgelse af, hvad der lå bag beslutningen om at lade ham fortsætte med at spille.