Publikum så måbende til, da de fik øje på Joe Thomas.

Godt nok er det kun to år siden, at han stoppede sin karriere som amerikansk fodboldspiller i NFL, men alligevel var han nærmest ikke-genkendelig.

For efter 11 sæsoner for Cleveland Browns og to år uden for mediernes søgelys var 35-årige Thomas med i Dwayne 'The Rock' Johnsons program The Titan Games. Her viste han en voldsom kropsforvandling efter at have tabt sig 23 kilos.

Du kan se et før/efter billede af Joe Thomas i bunden af artiklen.

BALTIMORE, MD - SEPTEMBER 17: Offensive tackle Joe Thomas #73 of the Cleveland Browns before they take on the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium on September 17, 2017 in Baltimore, Maryland. Rob Carr /Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Rob Carr Vis mere BALTIMORE, MD - SEPTEMBER 17: Offensive tackle Joe Thomas #73 of the Cleveland Browns before they take on the Baltimore Ravens at M&T Bank Stadium on September 17, 2017 in Baltimore, Maryland. Rob Carr /Getty Images/AFP == FOR NEWSPAPERS, INTERNET, TELCOS & TELEVISION USE ONLY == Foto: Rob Carr

Den tidligere elitesportsmand, der er med på årtiets NFL-hold for 10'erne, vejede 141 kilos ved karrierestoppet, men nu så han ganske anderledes ud.

»Joe Thomas var, på alle måder, fuldstændig ugenkendelig,« skriver det amerikanske medie For The Win blandt andet.

The Titan Games er et program, hvor deltagerne skal klare sig igennem en forhindringsbane, og her gjorde Joe Thomas rigtig god figur. Den tidligere NFL-spiller har afsløret, at en kost med kød og grønsager kombineret med cardio-øvelser er hemmeligheden bag den vilde transformation.

Joe Thomas blev drafted til Cleveland Browns i 2007.