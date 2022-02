Den 11-årige Audrey Soape fik forleden en oplevelse, hun nok aldrig kommer til at glemme.

Den unge pige skulle til skolefest, og hendes ledsager var ingen ringere end Philadelphia Eagles-spilleren Anthony Harris, der i den grad overraskede hende.

»Jeg spurgte bare, om han ville med, og han havde lyst til det. Og han sagde: 'Jeg kommer ikke bare, jeg vil få hende til at føle sig som en prinsesse',« fortæller Audrey Soapes mor, Holly Soape, til ABC News.

Det var hende, der rakte ud efter sportsstjernen efter yderst tragiske omstændigheder.

For skolefesten var med 'far-datter'-tema, hvilket var knusende for den 11-årige pige, da hun sidste år pludselig mistede først sin far og efterfølgende sin bedstefar.

Men Holly Soape var fast besluttet på, at hendes datter skulle have den bedste aften, og derfor kontaktede hun datterens yndlingsspiller, der altså takkede ja og tog turen til Texas.

Og Anthony Harris dukkede ikke blot op til festen, som en fotograf forevigede med en masse billeder. De kan ses i bunden af artiklen.

Han betalte også for den 11-årige piges kjole, sko, frisør og makeup, ligesom han arrangerede, at der kom en bil for at hente dem.

»Jeg forsøgte bare at være menneske, at tage hjelmen af og kappen i forhold til mit professionelle liv for at vise sympati for familien,« fortæller Harris til NBC.

Han brugte ikke kun tid med Audrey Soape, for han mødte hele familien og brugte også tid med hendes lillebror, inden de tog af sted til skolefesten.

»Det gjorde mig rigtig glad og fik mig til at føle mig speciel, for han kom ikke kun for at tage til 'far-datter'-fest. Han kom også for at besøge mig,« fortæller lillebroren Jackson til ABC.