En meget usædvanlig sag fylder enormt i USA.

Normalt når en stjerne skal skifte hold, foregår det med stor diskretion, for alle parter har meget på spil, og når aftalen så nærmer sig, så vil der begynde at sive detaljer ud.

Men i denne sag i USA's mest populære sport er alt nærmest ude i det åbne.

Den kontroversielle og dygtige NFL-superstjerne Aaron Rodgers vil gerne væk fra Green Bay Packers, og de vil gerne af med ham, mens New York Jets gerne vil aftage spilleren, der både har løjet om corona-immunitet samt afprøvet euforiserende stof og at bo i en hule under jorden for at finde svar på spørgsmålene i hans liv.

Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers er manden i centrum. Foto: Bruce Kluckhohn Vis mere Green Bay Packers quarterback Aaron Rodgers er manden i centrum. Foto: Bruce Kluckhohn

Problemet er, at de to hold ikke kan blive enige om en pris på Rodgers.

Lige nu ser Packers ud til at have overhånden, da de har en quarterback klar som afløser for Rodgers, men Jets vil se ualmindeligt dumme ud, hvis det ikke lykkes at lande den manglende brik til et ellers talenfuldt, men skuffende hold.

Der mangler dog lige en detalje, og den ville NFL-insideren Adam Schefter gerne have frem i lyset.

Den erfarne reporter, der er løbet med sin del scoops i løbet af karrieren, havde prøvet hos Packers, Jets og på agentniveau at finde ud af, om Rodgers også selv havde ytret ønske om at spille for New York-holdet.

Schefter havde Rodgers' nummer i telefonbogen, men havde aldrig prøvet det - men så gjorde han det.

'Slet mit nummer. Godt forsøg,' skrev Rodgers, der tidligere har kritiseret reportere for historier, som senere har vist sig at være spot on.

Confirming Aaron Rodgers’ report: pic.twitter.com/XRhhd58Qm5 — Adam Schefter (@AdamSchefter) March 15, 2023

»Han siger, at medierne går galt i byen. Jeg ville gå direkte til hovedkilden og få den rigtige historie. Det er det hele. Jeg ville bare gøre mit job,« siger Schefter ifølge TMZ.

Rodgers deltog i en podcast senere, hvor han erklærede, at Schefter havde forsøgt at pumpe ham for informationer, men det afviser Schefter altså.

De to hold skal være enige om den 39-årige quarterback inden NFL-draften i slutningen af april, fortæller en anden NFL-insider Ian Rapoport.