Det var ikke kun NFL-sejren, som Taylor Rapp fik med hjem fra SoFi Stadium i Los Angeles.

Efter kampen friede den 24-årige Los Angeles Rams-spiller til sin kæreste, Dani Johnson, på direkte tv.

Du kan se episoden øverst i artiklen.

Rapp fik et 'ja' til stor glæde for både medspillere og familie, som havde fundet vej ind på banen efter sejren.

'To ringe på én nat,' skriver ESPN på Twitter.

Parret har været sammen, siden Rapp spillede amerikansk fodbold på Sehome High School i Washington ifølge USA Today.

Trods Rapps store kærlighed til amerikansk fodbold er der ingen tvivl om, at hjertet også banker for Dani Johnson.

'Tillykke med fødselsdagen til mit livs kærlighed, den ene person, der holder mig ansvarlig og sørger for, at jeg forbliver tro mod mig selv, uanset hvad. Hvis bare alle havde en brøkdel af din slags, medfølende og kærlige hjerte ville denne verden være et meget bedre sted. Du gør mig til et bedre menneske hver eneste dag. Tak, fordi du er min bedste ven og sådan en god partner at leve livet med,' skrev Rapp til Johnson på hendes fødselsdag.

Den 56. udgave af Super Bowl endte med en sejr til Los Angeles Rams over Cincinnati Bengals.

Kampen endte 23-20, og inden kampstart gav Dwayne 'The Rock' Johnson både publikum og spillere en peptalk, der kan høres her.