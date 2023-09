Tv-billederne har sat internettet i brand.

For under søndagens NFL-kamp mellem Kansas City Chiefs og Chicago Bears løb den amerikanske sangerinde Taylor Swift nemlig med al opmærksomheden, da tv-kameraerne pludselig fik øje på hende på stadion.

Ved sin side havde hun hjemmeholdets Travis Kelces mor. Og netop det faktum har efterfølgende fået fans og amerikanske medier til at gå rygteamok i forhold til, om popstjernen dater Kansas City-spilleren.

Rygterne blev heller ikke ligefrem mindre af, at de to hovedpersoner blev set forlade stadion sammen.

Taylor Swift under søndagens kamp. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix

Siden da har der dog været stille fra begge parter. Indtil nu.

For nu bryder Travis Kelce endelig en smule af tavsheden og kommenterer på søndagens 'hemmelige gæst' blandt familien, skriver BBC.

Det gør han i sin podcast 'New Heights', som han producerer sammen med sin bror, Jason Kelce, der også er NFL-spiller.

»Det, der betyder noget, er mit privatliv. Og jeg vil respektere vores begges privatliv. Jeg nyder livet, og jeg nød virkelig denne weekend. Jeg tror bare, ​​jeg bliver ved med at tale om sport,« lyder det kryptisk fra Kansas City-stjernen, inden han fortsætter:

Travis Kelce rygtes sammen med Taylor Swift. Foto: David Eulitt/AFP/Ritzau Scanpix

»Men skud ud til Taylor (Swift, red.) for at komme og se kampen. Hun så fantastisk ud. Jeg er glad for, at jeg fik scoret et touchdown til ære for alle de Swift-fans, der så med.«

Taylor Swift, der er én af verdens mest kendte sangerinder, har indtil videre ikke kommenteret rygterne.

Travis Kelce betragtes som én af NFL's bedste spillere.

Han er flere gange blevet udtaget til ligaens allstar-hold og har vundet Super Bowl hele to gange med Kansas City Chiefs – senest i februar 2023.