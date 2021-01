Et år mere i Matt LaFleurs system har gjort Aaron Rodgers til en touchdown-maskine, mener NFL-ekspert.

NFL-stjernen Aaron Rodgers kan læne sig tilbage og se til fra sofaen, når slutspillet i verdens bedste liga for amerikansk fodbold begynder lørdag.

Quarterbacken har været den helt store stjerne på Green Bay Packers-holdet, som i grundspillet vandt 13 af 16 kampe og derfor sidder over i første runde af slutspillet.

Efter en årrække, hvor Rodgers ikke helt har ramt sit niveau fra tidligere i karrieren, har han i 2020-sæsonen været dominerende.

Rodgers kastede i grundspillet 48 touchdowns og blot 5 interceptions. I alt blev det til 4299 kasteyards for quarterbacken, der er blevet valgt som all-pro og regnes som favorit til at vinde prisen som sæsonens mest værdifulde spiller, MVP.

Ifølge Anton Bodilsen, der er NFL-ekspert på TV3 Sport, skyldes Rodgers' store opblomstring især, at han har fået et år mere i Matt LaFleurs system.

LaFleur kom til Green Bay som cheftræner i 2019 og har for andet år i træk ført Packers til 13 sejre i grundspillet.

- Han har skullet lære et nyt system, og det er begyndt at klikke, siger Bodilsen, der også er cheftræner for den danske klub Kronborg Knights.

- Når man som quarterback skal tage beslutninger, som er så komplicerede, og som man har cirka to sekunder til at tage, så vil det gå hurtigere, jo mere komfortabel du er.

I foråret var Rodgers ufrivilligt en af de mest omtalte spillere i ligaen.

I stedet for at opgradere på angrebet omkring den 37-årige quarterback valgte Packers den 22-årige quarterback Jordan Love i første runde af draften, hvor holdene skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter.

Det behagede ikke Rodgers, der luftede muligheden for at smutte fra den klub, hvor han har tilbragt hele sin karriere.

- Jeg tror, at han blev mindet om, at der er en slutdato på karrieren. Der er stor forskel på, hvordan Rodgers vil blive husket, i forhold til om han har vundet en eller flere Super Bowls, siger Bodilsen.

Rodgers kan blive kåret som MVP for tredje gang og er ni gange blevet valgt til allstar-kampen Pro Bowl. Men det er kun blevet til en enkelt Super Bowl-sejr indtil videre.

- Jeg er med på, at det er svært at vinde en Super Bowl. Men kun at vinde ét mesterskab, når man på et tidspunkt blev anset som den bedste sportsudøver på tværs af alle sportsgrene, må vel egentlig siges at være lidt en skuffelse, lyder det fra Anton Bodilsen.

Selv kan Rodgers ikke mærke alderen tynge.

- Jeg har det bedre, end jeg nogensinde har haft det efter en sæson, siger han ifølge football-mediet profootballtalk.com.

- Det er meget positiv, specielt når man tænker på, at jeg er 37 år.

- Jeg tror aldrig, at jeg har følt mig stærkere. Jeg har nok aldrig haft så få skavanker, siger han.

Slutspillet begynder lørdag klokken 19.05 dansk tid med kampen mellem Buffalo Bills og Indianapolis Colts. Green Bay Packers indtræder i slutspillet i næste uge.

/ritzau/