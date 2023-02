Lyt til artiklen

Spekulationerne var store inden showet, for hvem var Rihannas særlige gæst?

Rihanna strålede som sin hitparade under det enormt imødesete pauseshow ved Super Bowl, men udover magtdemonstrationen på en til tider svævende scene, så har Rihanna fået nettet til at bulderkoge over en detalje fra showet.

Hun havde i en podcast dagen inden fortalt, at der ville være en særlig gæst med på scenen.

Blev det mon Kanye West, Jay-Z, David Guetta eller måske Drake?

Som den powerkvinde, hun er, klarede hun performancen på plænen på egen hånd, men den særlige gæst var ingen ringere end hendes andet barn, som ligger sikkert i maven på hende og altså kunne mærke vibrationerne fra verdens største scene.

Maven fik også flere kærlig strøg på de 13 minutters masterclass, som blev opført omkring halv tre dansk tid.

En repræsentant for hitsangeren har bekræftet de lykkelige omstændigheder over for The Hollywood Reporter.

Selve showet startede stort, dykkede kort, og blev så afsluttet suverænt med 'All of the Lights', 'Umbrella' og så mesterværket 'Diamonds', hvor publikums mobiltelefoner agerede stjernehimmel for aftenens største af slagsen.

Der var noget at leve op til efter sidste års pletskud fra Dr. Dre på hjemmebanen i Californien, men Rihanna og hendes særlige gæst tog verden med storm i Super Bowl 57.

På banen var det ligeledes et festfyrværkeri, hvor man kun var to point fra den tidligere scoringsrekord i Super Bowl, da Kansas Chiefs vandt med 38-35 over Philadelphia Eagles.