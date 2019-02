Den flamboyante ejer af Super Bowl-vinderne fra New England Patriots, Robert Kraft, er blevet arresteret i forbindelse med undersøgelsen af en stor prostitution/menneskehandel-sag.

Det er blandt andet avisen Independent, der fredag aften bringer historien om mangemilliardæren, der nu er bag tremmer.

Tirsdag fortalte politichef for Martin County, at omkring 100 mænd ville blive arresteret i sagen, og at der var prominente navne blandt disse.

Og fredag bekræftede politichef for Jupiter County Daniel Kerr, at Robert Kraft var blandt 25 anholdte.

Foto: USA TODAY USPW Vis mere Foto: USA TODAY USPW

»Ligesom alle andre er vi meget chokerede over dette,« udtalte Daniel Kerr.

73-årige Robert Kraft er én bagmændene bag den enorme succes, som New England Patriots har nydt de seneste årtier - med seks Super Bowl-sejre på 18 år.

Efter at hans kone, Myra Hiatt, døde i 2011, er Robert Kraft ofte blevet set med væsentligt yngre kvinder. Senest har han datet den 39-årige skuespiller Ricki Noel Lander.

På Forbes liste over de rigeste amerikanere lå Kraft senest placeret som nummer 79 med en formue på 6,6 milliarder dollar.

En talsmand for Kraft har udtalt følgende:

»Vi benægter kategorisk, at mr. Kraft er involveret i nogen form for kriminelle aktiviteter. Da der for tiden foregår en juridisk proces, vil vi ikke komme med yderligere kommentarer.«

Opdateres.