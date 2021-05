En video af børn, der træner amerikansk fodbold er gået viralt – af alle de forkerte årsager.

Videoen, der viser to små drenge i et voldsomt hjelm-mod-hjelm-sammenstød, vækker nemlig stor vrede blandt Twitter-brugere, NFL-stjerner og organisationer.

Den amerikanske organisation for ungdomsfodbold, Pop Warner, har nu igangsat en undersøgelse af videoen, hvor især den ene af de to små drenge får en voldsom medfart.

»Vi er dybt forfærdet over denne video, som vi nu undersøger. Hvis det viser sig at være en Pop Warner-træner, der stod for denne øvelse, vil vi handle på det,« siger Pop Warner-talsmand Brian Heffron til Fox News. (SE VIDEOEN HERUNDER)

Are they too young to be doing this drill? pic.twitter.com/lA8G9U86Wx — Young Black Jesus (@Zeekncashe) May 11, 2021

»Hvad vi så, var farligt og helt ærligt fornærmende over for det overvældende flertal af vores trænere, der lærer sporten fra sig på den rigtige måde.«

Videoen er blevet set over 6,7 millioner gange på Twitter, og det originale tweet er blevet retweetet mere end 16.000 gange, og har næsten samlet 6000 kommentarer.

»Det er imod alt, hvad vi står for, og det hører ingen steder hjemme i vores sport – det er en hån mod alle de millioner af mødre og fædre, der træner ungdomsfodbold med den største hensyntagen til deres børn,« siger en talsmand for USA Football til Fox News.

Også tidligere NFL-stjerner raser over øvelsen i videoen.

»Dette er børnemishandling. Jeg kender masser af professionelle og hall of fame-spillere, der ikke lavede den øvelse, før de var over 10 år. Du hjælper ikke dine børn. Den træner, der satte denne øvelse op for småbørn, skal fyres, og jeg vil gerne lave øvelsen mod ham, mens han skrider,« skriver tidligere linebacker for Miami Dolphins Channing Crowder på Twitter.

»Det her er fuldstændig latterligt af træneren,« skriver tidligere New York Jets-centre Damien Woody.