'Nej, nej, nej!'

Én situation i løbet af nattens Super Bowl-finale mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49ers fik stor opmærksomhed - og TV 2-kommentator Jimmy Bøjgaard var chokeret over det, han så.

For i løbet af første halvleg var Kansas City Chiefs-stjernen Travis Kelce - ja, Taylor Swifts kæreste - så rasende over at sidde udenfor, mens hans angribende holdkammerater spildte muligheder på gulvet, at han skubbede til sin træner og råbte ham lige op i fjæset - før en tililende holdkammerat trak ham væk.

»Han er tosset på Andy Reid. Nej, nej, nej. Det er jo vanvittigt det der. Der er simpelthen fysisk kontakt. Det er skuffende at se, synes jeg,« lød det i livesendingen fra TV 2-kommentatoren Jimmy Bøjgaard.



Foto: Jamie Squire/AFP/Ritzau Scanpix

Og situationen hvor den hærdebrede tight end skubbede den 65-årige træner ud af balance, var også én, der fik de amerikanske journalister og eksperter til at spærre øjnene op.

Både Andy Reid og Travis Kelce blev nemlig foreholdt den voldsomme batalje efter kampen.

»Nå, det så I? Det kommer jeg til at holde mellem os, medmindre mikrofonerne afslører det … Men jeg sagde bare, hvor meget jeg elsker ham,« lød det fra en storsmilende Kelce til ESPN-studiet efter Super Bowl-triumfen, da han blev spurgt om, hvad han sagde.

Andy Reid kunne med et lige så stort smil forklare, hvad det hele handlede om.

»Han sagde, at han ville på banen, for så ville han score for os. De er passionerede spillere. Jeg elsker det - også selv om de skubber mig over på den anden side af midterlinjen.«

»Det sætter jeg pris på. Jeg elsker bare, at manden gerne vil spille og vil være på banen,« siger Andy Reid ifølge NBC Sports.

De to hovedpersoner - der har arbejdet sammen i Kansas City Chiefs siden 2013 - lod efterfølgende også til at være ganske gode venner.

Se blot billederne herunder fra fejringen af Kansas City Chiefs andet Super Bowl-trofæ i rap.

Foto: Matt Slocum/AP/Ritzau Scanpix