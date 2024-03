Modellen Morgan Riddles Super Bowl-oplevelse endte i gråd på et af Allegiant Stadiums toiletter.

Upassende adfærd fra en række mænd på stadionet i Las Vegas fik bægeret til at flyde over for amerikaneren.

Det førte til et panikanfald, og hun tilbragte altså hele tredje quarter grådkvalt på toilettet.

»Det var virkelig slemt til kampen. Vi kunne ikke se den uden at blive generet af fulde, grove og klamme mandlige fans. Det er ekstremt stressende og skræmmende,« fortæller influenceren, der også er tennisstjernen Taylor Fritz' kæreste, på sin Instagram-profil.

Den 26-årige kendis var rejst til Las Vegas for at feste med sine venner og opleve hele Super Bowl-showet med andre footballfans.

Men nogen fest blev det ikke for Riddle – i hvert fald ikke en hun vil huske som sjov eller festlig.

»Jeg kan slet ikke forstå den form for chikane, vi blev udsat for. I de sidste tre dage er jeg blevet raget på, taget på, chikaneret og råbt ad konstant, hver gang vi bevægede os ud i offentligheden bare nogle få minutter,« skriver hun videre på sin Instagram.

Til sidst sender hun et budskab til de mænd, som måtte læse med om at overveje deres ageren.

»Jeg håber bare, at de mænd, der læser dette, forstår betydningen af deres ord og handlinger. Vi vil bare gerne se en kamp. At blive taget på røven af voksne mænd er skræmmende.«

Flere kvinder er siden stemt i Riddle-koret og fortæller om lignende oplevelser i forbindelse med NFL-arrangementer.

Blandt andre tv-journalisten Courtney Fallon, der skriver, at hun – som en der har dækket NFL i mere end ti år – ikke er overrasket over Riddles beretning.