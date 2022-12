Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Radioværten Gary Hahn har i den grad klokket i den.

I en direkte radioudsendelse omtalte han fredag de mange migranter i El Paso, Texas, som 'illegale udlændinge'.

Det betyder, at den mangeårige vært nu er blevet suspenderet på ubestemt tid.

Det skriver flere medier heriblandt ESPN og New York Post.

Du kan høre episoden nederst i artiklen.

Gary Hahn, der er ansat hos NC State radio, kommenterede kampen mellem Wolfpack og Maryland i den såkaldte Mayo Bowl-kamp, som årligt spilles mellem to amerikanske collegehold.

I den forbindelse ville Hahn opdatere lytterne om Sun Bowl-kampen, der blev spillet på samme tid, og som også spilles mellem to collegehold.

»Nede blandt alle de illegale udlændinge i El Paso er det UCLA med 14 og Pittsburgh med seks,« lød det blandt andet fra Hahn.

Og der var ingen tvivl om hentydningen.

Sun Bowl-kampen blev nemlig spillet i El Paso, som er placeret i den vestlige del af den amerikanske delstat Texas.

El Paso ligger ved floden Rio Grande, som udgør grænsen til Mexico, og derfor tager mange mexicanske migranter denne vej ind i USA.

Gary Hahn har kommenteret amerikansk fodbold og basketball siden 1991 og har tilmed vundet flere priser.

Men nu er han altså suspenderet fra NC State på ubestemt tid.