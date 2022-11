Lyt til artiklen

Eventyret er slut. Og NFL-stjernen Tom Brady må vinke farvel til sit hjem i Florida.

For nu er Tampa-hjemmet for et af verdens mest celebre par, Gisele Bündchen og Tom Brady, blevet sat til salg.

Og prisen, den er svimlende. Boligen er sat til salg til 12,5 millioner dollar, svarende til 93,4 millioner danske kroner. Det skriver New York Post.

Fredag bekræftede NFL-stjernen via sin Instagram, at parret nu officielt skal skilles. Det sker i kølvandet på ugers intens mediedækning af parrets krise og tiltagende rygter.

I forbindelse med de mange skriverier måtte renoveringen af luksusvillaen sættes på pause. Nu får hverken Tom Brady eller Gisele Bündchen glæde af luksusvillaen.

Parret har boet på adressen de seneste to år.

Ifølge New York Post er det ikke første gang, at Brady sætter huset til salg.

Allerede i sommer blev det sat til salg for første gang – kun tre måneder efter at NFL-stjernen havde annonceret sit comeback.

