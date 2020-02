Shakira og Jennifer Lopez har givet folk noget at snakke om efter deres performance ved Super Bowls legendariske halftime-show.

Med poledance, vrikkende hofter, SM-referancer og hits, der er kendt af enhver, indtog de scenen på Hard Rock Stadium i Miami, Florida.

Det amerikanske pornosite Pornhub leverer hvert år en rapport over trafikken under og efter Super Bowls halfime-show, og her kan de konstatere, at andelen af søgninger på Shakira og Jennifer Lopez steg markant efter deres optræden.

Således er antallet af søgninger på Jennifer Lopez steget med 381%, mens antallet af søgninger på Shakira er eksploderet med 1.401%.

Jennifer Lopez (th.) og Shakira (tv.). Foto: ANGELA WEISS Vis mere Jennifer Lopez (th.) og Shakira (tv.). Foto: ANGELA WEISS

For de interesserede er der blot to søgninger, der har fået en større stigning end Shakira, og det er ‘Super Bowl’ og ‘touchdown’.

TV3 Sports NFL-vært Tommy Kjærsgaard lave en kort anmeldelse af halftime-showet på en live-gennemstilling fra kampen, og her sagde han, at det omdiskuterede show, som han iøvrigt fandt fremragende, gik lige til grænsen.

»Det var et fremragende halftime-show. Det var fantastisk at se, at de brugte hele scenen, og de brugte alle de effekter, de kunne komme i nærheden af. Og så var det så frækt som, jeg tror, man overhovedet kan trække den med SM-referencer og poledance. Det var så meget sex, man kan få ind i et show, uden amerikanerne får deres nachos galt i halsen« lød det bl.a. i Tommys anmeldelse.

Der var også dansk islæt ved halftime-showet, hvor de tre danske dansere Michel Patric Sian, Nellie Bethel og Nicky Andersen, optrådte. Her fik særligt Nicky Andersen tv-tid, og hans performance kan du se her.

Shakira under sin optræden ved Super Bowls halftime-show. Foto: JAMIE SQUIRE Vis mere Shakira under sin optræden ved Super Bowls halftime-show. Foto: JAMIE SQUIRE

Halftime-showet har efterfølgende delt vandene i USA, hvor nogle fandt det for frækt, mens andre hyldede de to power-kvinder.

En af de sidste var Lady Gaga, der skrev følgende på Twitter:

»J-Lo, Shakira og alle de andre optrædende var så fantastiske! Hvilket underholdende halftime show. Jeg dansede og smilede hele tiden. Det er virkelig nogle stærke, sexede kvinder både på og uden for skærmen. Elsker jer smukke, sexede, talentfulde kvinder.«

Kampen mellem Kansas City Chiefs og San Francisco 49’ers blev vundet af Kansas City Chiefs, der dermed kunne løfte deres første Super Bowl-trofæ i 50 år.