Det startede med, at quarterbacken Colin Kaepernick for to år siden knælede under den obligatoriske afspilning af den amerikanske nationalmelodi inden en NFL-kamp.

Siden har USA været splittet i to lejre. For flere spillere fulgte Kaepernicks stille protest mod politiets undertrykkelse af minoriteter. Det fik den amerikanske præsident, Donald Trump, til at rase mod NFL-stjernerne, da han anser det for upatriotisk ikke at stå op under nationalmelodien.

Det har udviklet sig til en kæmpe sag - og nu blander popstjernen Rihanna sig også.

For den 30-årige Barbados-sangerinde har ifølge Fox afvist at stå for det prestigefyldte 'half time show' under næste års Super Bowl. Som en håndsrækning til Kaepernick og de andre knælende NFL-stjerner.

«Arrangørerne ville virkelig gerne have Rihanna til være stjernen næste år i Atlanta (hvor Super Bowl afvikles, red.). Men sagde nej på grund af knæle-kontroversen. Hun er ikke enig i NFL's standpunkt,« siger en kilde til Fox.

Protesten har fået store konsekvenser for Colin Kaepernick, der længe har stået uden kontrakt, da ingen NFL-hold tør ansætte ham. Men han står stadig ved sin handling.

»Jeg kommer ikke til at rejse mig for at vise stolthed for et land, der undertrykker sorte og farvede mennesker. Det er vigtigere end fodbold. Det ville være egoistisk af mig ikke at gøre det (at knæle, red.), når der ligger døde mennesker i gaden,« siger Kaepernick, der dog har haft stor succes med en kontroversiel Nike-kampagne.

Donald Trump har været meget kontant over for de knælende atleter, som han mener bør fyres på stedet.

»Ville I ikke elske at se, hvis en af ejerne af en NFL-klub, når en af hans spillere udviser manglende respekt for det amerikanske flag, gik ud og sagde: Få den "son of a bitch" af banen, ud med ham, han er fyret,« har det balndt andet lydt fra den skandaleombruste præsident.

Maroon 5 skal ifølge rygterne optræde ved Super Bowl i stedet for Rihanna.