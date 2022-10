Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

250 gæster fik sig noget af en overraskelse.

De var blevet inviteret til fest i Hall des Lumières i den sydlige del af Manhattan i New York, men de anede ikke, at de skulle til bryllup hos milliardæren Robert Kraft, der ejer det hæderkronede NFL-hold New England Patriots, og Dr. Dana Blumberg.

Den 81-årige gom og den 47-årige brud lod folk vente i spænding, og først efter en timinutter lang video blev de introduceret af den kendte sportskommentator Al Michaels,

Mediet Pagesix bringer billeder fra det stjernebesatte bryllup, som tilsyneladende blev stablet på benene på bare få uger.

Gæsterne havde fået at vide, at de skulle tage festtøj på, men resten var en overraskelse. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx Vis mere Gæsterne havde fået at vide, at de skulle tage festtøj på, men resten var en overraskelse. Foto: John Nacion/STAR MAX/IPx

Det var angiveligt Elton John, der fik Kraft og Blumberg til at genoverveje deres beslutning om bare at blive gift i hemmelighed. Ved en koncert på Patriots' hjemmebane Gilette Stadium havde parret mødtes med hitmageren backtstage, og der havde han tilbudt at spille, når de sagde ja til hinanden.

Den britiske musiker fløj derfor til New York med det ene formål, at han ville holde sit løfte. Han gik på scenen, introducerede dem for som et ægetpar, og så gik det løs med 'Circle of Life', Can You Feel the Love Tonight' og 'Tiny Dancer', før han sluttede med en duet med kollegaen Ed Sheeran, hvor de sang 'Candle in the Wind.'

Også Meek Mill var på scenen, mens Grandmaster Flash spillede op til dans som dj.

Der var desuden fyldt med celebre gæster, bl.a. den legendariske quarterback Tom Brady, der har ført New England Patriots til seks mesterskaber, før han skiftede til Tampa Bay og vandt endnu et. Mediet noterede sig, at han ankom med stort smil, men uden Gisele Bündchen.

Kraft og Brady var et succesfuldt makkerpar. Foto: Winslow Townson Vis mere Kraft og Brady var et succesfuldt makkerpar. Foto: Winslow Townson

Der bliver skrevet utallige artikler om, at NFL-stjernen og supermodellens ægteskab ligger i ruiner lige nu, og denne aften giver nok endnu mere medløb til den historie.

Brady hyggede sig i stedet med Jon Bon Jovi og en række tidligere holdkammerater, lyder det.

Kraft og Blumberg har været sammen siden 2019, og de blev første gang set sanmmen ved French Open det år.