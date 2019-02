»Jeg troede slet ikke, det ville være så overvældende, og jeg kan stadig ikke helt forstå det. Det er så fedt. Al det arbejde, man har lavet, det får folk pludselig øjnene op for. Jeg får helt kuldegysninger.«

27-årige Phillip Andersen spiller amerikansk fodbold. På ganske få dage, egentlig blot timer, er han gået fra en tilværelse som ukendt kicker i den bedste tyske række til at være Danmarks nye NFL-håb.

Fredag blev det offentliggjort, at han havde skrevet under på en kontrakt med NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers, hvor han frem mod september skal kæmpe for en fast plads i NFL.

Kontrakten underskrev han torsdag, og fredag sad han så i en lufthavn i USA med destination Danmark, da Buccaneers offentliggjorde nyheden på Twitter.

Phillip Andersen skriver under med Tampa Bay Buccaneers. Foto: Privat Vis mere Phillip Andersen skriver under med Tampa Bay Buccaneers. Foto: Privat

»Jeg blev taget lidt på sengen, da jeg kiggede på deres Twitter. Der sad jeg og var ved at boarde mit fly hjem, da jeg så, at de havde offentliggjort det. Jeg slukkede telefonen og tændte den først igen, da jeg landede i Stockholm for at skifte fly. Og så er der bare ild i den.«

NFL-kontrakt på en måned

Phillip Andersen startede på amerikansk fodbold i 2010 hos Amager Demons. Siden spillede han i Herlev Rebels og tyske Berlin Adler, før han var et par år hos Søllerød Gold Diggers.

Siden 2016 har han spillet i Berlin Rebels, som han nu skifter til Buccaneers fra. Men det var, mens han var i Søllerød Gold Diggers, at muligheden for en NFL-karriere tog fart.

Her blev han introduceret for den tidligere NFL-kicker Michael Husted, der træner kickere i USA. Phillip Andersen har arbejdet sammen med ham siden 2015, og ved Husteds camp i januar skete det så.

Phillip Andersen i aktion. Foto: Christian Goßlar Vis mere Phillip Andersen i aktion. Foto: Christian Goßlar

»Jeg gør det rigtig godt ved den camp og separerer mig selv fra de andre kickere. Det skaber opmærksomhed, og der er nogle hold, der viser interesse. Buccaneers er så det hold, der tager det videre og inviterer mig til en workout,« fortæller Phillip Andersen og fortsætter:

»Jeg bliver fløjet til Florida, hvor jeg så har min private workout. Og det er så her, de fortæller mig, at jeg har gjort det godt, og de vil gerne skrive under med mig.«

Hård kamp i vente

At Phillip Andersen har skrevet under med Tampa Bay Buccaneers, betyder ikke, at han er sikker på spilletid.

Lige nu er han umiddelbart den eneste kicker, der har skrevet under med Florida-holdet, da deres kicker i sidste sæson, Cairo Santos, endnu ikke har fået forlænget sin kontrakt med klubben.

Tampa Bay Buccaneers' quarterback Jameis Winston. Foto: Julio Aguilar Vis mere Tampa Bay Buccaneers' quarterback Jameis Winston. Foto: Julio Aguilar

Nu venter hårdt arbejde og stor konkurrence om kicker-positionen, som hvert NFL-hold typisk kun har én spiller til, når sæsonen er i gang.

»De har sagt til mig, at jeg skal regne med en masse konkurrence, men at jeg vil få en masse muligheder for at vise mig selv frem på den bedste måde. Men min tilgang til det hele er, at jeg kun fokuserer på det, jeg selv kan styre. Jeg ved ikke, hvem de henter ind og hvornår. Jeg kan kun styre mit eget spark og min rutine, og jeg vil nyde hvert eneste øjeblik, jeg er derovre,« siger Phillip Andersen.

Han har længe drømt om muligheden for at prøve sig af på den største scene, og derfor har Phillip Andersen arbejdet hårdt ved siden af sporten for at få råd til at træne hos Michael Husted i Cailfornien.

»Det har altid været målet at få chancen. Så har jeg nydt hvert øjeblik på rejsen, uanset om jeg har spillet i Tyskland eller Danmark. Jeg har bare haft det faste mål, at jeg vil se, hvor langt mit spark kan tage mig. Og indtil videre går det jo rigtig godt.«