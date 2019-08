Bill Belichick mener, at danske Hjalte Froholdt har gjort fremskridt i New England Patriots' sæsonoptakt.

Det er aldrig skidt at få ros fra chefen, men når rosen kommer fra den legendariske træner Bill Belichick, luner den nok ekstra meget.

Sådan tænker den håbefulde NFL-dansker Hjalte Froholdt formentlig, efter at New England Patriots-cheftræneren roste ham på et pressemøde.

Fynboen har fået masser af spilletid i de to første kampe af preseason - træningskampene forud for sæsonen - og han har imponeret sin træner.

»Han er en hårdtarbejdende knægt. Han er blevet meget bedre, men der er stadig lang vej,« siger Belichick på pressemødet på et spørgsmål fra TV3 Sport.

»Der er mange ting, han kan forbedre, men han har gjort fremskridt. Han har fået meget spilletid de første uger. Det kan han forhåbentlig drage fordel af og fortsætte med at forbedre sig.«

»Han er en god holdkammerat, og det er alt, vi kan bede om. At folk støtter op om holdet, uanset hvor de kommer fra,« lyder det fra cheftræneren.

23-årige Hjalte Froholdt blev i slutningen af april valgt af Super Bowl-mestrene fra New England Patriots i draften, hvor holdene skiftes til at håndplukke de største talenter fra de amerikanske universiteter.

Qua sin position på den offensive linje er svenborgenserens vigtigste rolle at beskytte holdets quarterback og blokere i angrebets løbespil.

Selv om Froholdt har fået masser af spilletid i de to første testkampe, har han endnu ikke været på banen samtidig med Tom Brady.

Den 42-årige stjernequarterback er blevet sparet i de to kampe.

/ritzau/