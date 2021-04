Edelman har længe døjet med en knæskade og trækker sig fra NFL efter at være blevet fritstillet af Patriots.

New England Patriots' mangeårige wide receiver Julian Edelman går på pension.

Det meddeler han mandag amerikansk tid, efter at New England Patriots har fritstillet ham med den begrundelse, at han ikke har bestået det fysiske lægetjek.

I en video delt på sociale medier mandag eftermiddag lokal tid fortæller Edelman, at han trækker sig fra NFL på grund af en skade, som han kæmpede med det meste af sidste sæson.

- Jeg har altid sagt, at jeg vil fortsætte, indtil at hjulene ryger af, og nu er de endelig faldet af, siger han i videoen, hvor han sidder på en stol midt på banen på Patriots' hjemmebane, Gillette Stadium.

Julian Edelman, der fylder 35 år i næste måned, spillede kun i de første seks kampe i 2020, inden han blev opereret i knæet.

Edelman har været med til at vinde tre Super Bowls og blev kåret som Super Bowl MVP i 2019.

Han var således et vigtigt våben for quarterbacken Tom Brady, før denne skiftede fra Patriots til Tampa Bay Buccaneers.

De to havde gennem en årrække et stærkt makkerskab på banen.

- Tom er som en bror. Han har hjulpet mig og lært mig meget gennem sin væremåde og sine handlinger. Som spiller, far og familiemand.

- Det er en ære at få lov at spille med ham. Det er ret vanvittigt, har Edelman tidligere udtalt.

Julian Edelman blev draftet af New England Patriots i 2009.

- Julian Edelman er en af de helt store succeshistorier i vores klubs historie, udtaler holdejer Robert Kraft i kølvandet på nyheden om, at stjernereceiveren går på pension.

/ritzau/Reuters