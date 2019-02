Der blev kæmpet hårdt for hver en millimeter, da New England Patriots vandt sin sjette Super Bowl.

NFL-holdet New England Patriots kan for sjette gang i historien kalde sig Super Bowl-mester.

I en kamp, hvor forsvaret var i centrum, vandt Patriots 13-3 over Los Angeles Rams og tangerede dermed Pittsburgh Steelers' rekord for flest sejre i Super Bowl. De samlede 16 point er den laveste score i en Super Bowl nogensinde.

Med triumfen er den legendariske quarterback Tom Brady den eneste spiller i NFL-historien, der har vundet den prestigefyldte finale seks gange.

Med den sjette Super Bowl-ring inden for rækkevidde indtog han banen sammen med resten af Patriots-angrebet på kampens første angrebsserie.

Patriots løb bolden fornuftigt, men da Brady for første gang skulle kaste, blev bolden interceptet af Rams-linebackeren Cory Littleton.

Så var det Rams' tur til at forsøge, men forholdene var i den grad imod holdet, der tidligere havde hjemmebane i byen St. Louis.

Allerede to timer før kampen stod det klart, at Patriots-fansene var i massivt overtal på Mercedes-Benz Stadium i Atlanta.

Ligesom for to uger siden i New Orleans havde Rams-spillerne tilsyneladende problemer med at kommunikere i den intense lydkulisse og måtte sparke bolden direkte tilbage til Patriots.

Den erfarne kicker Stephen Gostkowski missede derefter et 46-yard field goal, og pointene lod vente på sig.

Efter første quarter stod det 0-0. I de ni Super Bowls, Brady og cheftræner Bill Belichick nu har været i sammen, har Patriots nu blot scoret tre point i første quarter.

Alligevel havde duoen før kampen triumferet i NFL-finalen fem gange, og selvtilliden lod da heller ikke til at have lidt et knæk.

En helt fri Julian Edelman bragte Patriots i scoringsposition på ny i begyndelsen af andet quarter. Denne gang var Gostkowski skarp fra 42 yards. 3-0 til Patriots.

Modsat sidste års offensive eksplosion i Super Bowl var det forsvaret, der havde fat i den lange ende.

Særligt Rams-quarterback Jared Goff havde svært ved at nå at slippe bolden, inden han fik en flok glubske forsvarsspillere i ansigtet.

Det ellers så eksplosive Rams-angreb mødte gang på gang muren og gik til pause uden point.

På den anden side af Maroon 5's pauseshow fortsatte de to holds defensiver med at dominere.

Lige indtil Goff fandt lidt rytme i kastespillet i tredje quarter. Han missede et oplagt touchdown, men fik bolden så langt ned ad banen, at kicker Greg Zuerlein kunne udligne til 3-3.

Så gik kampen igen lidt i stå, før Tom Brady ramte sin pålidelige makker Rob Gronkowski på et stort kastespil midtvejs i sidste quarter.

Det bragte Patriots ned på kanten af endzone, hvorfra runningback Sony Michel scorede touchdown.

Rams-quarterback Jared Goff svarede igen med et par store spil ned ad banen, men en katastrofal interception med få minutter igen satte en stopper for Rams' mesterskabsdrømme.

Et field goal afgjorde det endegyldigt for Patriots, der kan glæde sig over endnu en pokal til samlingen.

