Antonio Brown blev fritstillet af Oakland Raiders og skrev få timer efter kontrakt med New England Patriots.

Antonio Brown nåede ikke at spille en eneste kamp for Oakland Raiders, før han lørdag blev fritstillet to dage før holdets sæsonpremiere. Nu skal han gribe bolde fra quarterbacklegenden Tom Brady som en del af New England Patriots.

Få timer efter fyringen i Oakland valgte Patriots nemlig at hive Brown ind på en etårig kontrakt. Det har Browns agent, Drew Rosenhaus, bekræftet over for flere forskellige medier, heriblandt nyhedsbureauet AP.

Ifølge AP er der tale om en kontrakt til ni millioner dollar - cirka 61 millioner kroner - men beløbet kan stige til mere end 100 millioner kroner.

Det er ellers ikke mere end et halvt år siden, at wide receiveren blev sendt fra Pittsburgh Steelers til Oakland Raiders, i en handel der øjeblikkeligt gjorde ham til det største NFL-navn i Oakland.

i sine ni første sæsoner i verdens bedste liga for amerikansk fodbold havde Brown grebet for 11.207 yards og være blandt de absolut bedste på sin position.

Men skiftet til Oakland blev mildest talt ikke nogen succes. 31-årige Brown nåede aldrig at være på banen, og optakten til bruddet med klubben var noget usædvanligt.

Over sommeren har Brown kæmpet med NFL om at få lov til at spille med en hjelm, der ikke længere er tilladt i ligaen.

Det førte til et juridisk tovtrækkeri, som Brown tabte.

Samtidig har den lynhurtige spiller kæmpet med en fodskade efter en mislykket frostbehandling, og alt det har ført til, at han har brugt meget af tiden væk fra holdkammeraterne, der ellers har været samlet i træningslejr siden slutningen af juli.

Klubben straffede fraværet med at uddele bøder til Brown, der i vrede lagde et billede af bøderne på Instagram.

Det førte ifølge nfl.com og flere andre amerikanske medier torsdag til et verbalt sammenstød mellem Brown og Oakland Raiders' general manager, Mike Mayock.

Der var forlydender om, at Brown kunne blive suspenderet fra holdet, men i stedet undskyldte han over for ledelsen og holdkammeraterne, der fredag meddelte i samlet flok, at de så fremad.

Der gik imidlertid ikke mange timer, før Brown igen stjal overskrifterne. Tidligt lørdag morgen dansk tid lagde han en video på YouTube, der inkluderede en privat telefonsamtale mellem ham og Raiders' cheftræner, Jon Gruden.

Da det samme dag kom frem, at Brown havde fået en bøde på cirka 1,5 millioner kroner for sin opførsel, blev det angiveligt for meget for NFL-stjernen, som bad om at blive fritstillet med øjeblikkelig virkning i et opslag på Instagram. Det ønske fik han opfyldt.

Brown kan ikke deltage i New England Patriots' sæsonpremiere natten til mandag dansk tid mod Pittsburgh Steelers. Men han kan være en del af de forsvarende Super Bowl-mestres hold i næste uges kamp mod Miami Dolphins.

/ritzau/