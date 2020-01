Frem mod næste sæson skal Hjalte Froholdt nærstudere New England Patriots' playbook, mener tidligere spiller.

Første sæson i NFL blev spoleret af en skulderskade for New England Patriots-danskeren Hjalte Froholdt.

Og skal han have succes i sin anden, bør han først og fremmest nærstudere holdets playbook - mappen med angrebets taktik og offensive spil.

Det mener den tidligere linebacker Willie McGinest, som spillede for Patriots fra 1994 til 2005, vandt tre Super Bowls og er indlemmet i klubbens Hall of Fame.

- Du skal lære din playbook at kende, arbejde hårdt og vide, hvad du skal gøre. Jo mere, du kan bidrage med, jo højere værdi har du.

- Når chancen byder sig, skal du være forberedt.

- Patriots bygger mesterskaber på et fundament af fjerde-, femte- og sjetterundevalg i draften. De drafter dig ikke, hvis du ikke har en værdi for holdet, siger McGinest.

McGinest henviser til den årlige NFL-draft, hvor klubberne skiftes til at vælge spillere fra de amerikanske universiteter. Der draftes i syv runder.

23-årige Froholdt blev valgt i fjerde runde af draften og fik spilletid i alle fire træningskampe op til sæsonen. I den fjerde blev han skadet og låst på skadeslisten i resten af sæsonen.

Men det er en fordel at have et års anciennitet på holdet, mener den tidligere forsvarsspiller.

- Som førsteårsspiller ved du ikke meget. Det er en anden fart, spillene er anderledes, træningen er anderledes. Som førsteårsspiller forsøger du stadig at finde ud af det hele.

- Patriots har en måde at gøre det på, som de ikke har ændret på i årevis. Taktikken til kampene skifter til gengæld hver uge, så du skal være klog og klar til at omstille dig, siger McGinest.

Efter Patriots' nederlag til Tennessee Titans i slutspillet gik træneren for den offensive linje og dermed Froholdts nærmeste træner, Dante Scarnecchia, på pension.

Scarnecchia har arbejdet for Patriots gennem flere årtier og fremhæves ofte som en af de bedste positionstrænere i NFL.

Hans afsked er et hårdt slag for Patriots, mener Willie McGinest.

- Han er en af de mest respekterede trænere, jeg har været omkring i min karriere. Hans evne til at udvikle spillerne på den offensive linje er fantastisk.

- Han havde stor succes med sin gruppe. Han havde en evne til at få dem til at spille på et højt niveau og lære dem spillet. Han holdt sig altid væk fra rampelyset og var meget ydmyg, men arbejdede stenhårdt.

- Altid med kasketten trukket ned og kuglepennen bag øret. Og så løb han bakketure med spillerne. Sådan en træner kan man kun elske, siger Willie McGinest.

/ritzau/