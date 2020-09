Hjalte Froholdts New England Patriots erstattede tidligere på året Tom Brady med Cam Newton.

New England Patriots har med Tom Brady som quarterback været NFL's klart mest succesfulde klub i dette årtusind.

Men i foråret gik parterne hver til sit. Brady tog til Tampa Bay Buccaneers, og Patriots erstattede ham nogle måneder senere med Cam Newton.

Dermed overgik quarterbackpositionen fra en tredobbelt MVP (ligaens mest værdifulde spiller) til MVP'en fra 2015.

I Patriots er danske Hjalte Froholdt blevet holdkammerat med den karismatiske quarterback, og han har fået et godt indtryk af sin nye kollega.

- Det har været fedt at have Cam her. Han har en fed energi, elsker at spille football og har en stor passion for det, siger Froholdt.

- Når man får en ny quarterback ind i et system, skal alt lige klikke, og alle skal være på bølgelængde.

- Men han har gjort det fantastisk ved at komme ind og vise lederskab, siger fynboen.

Newton fik debut i sejren over Miami Dolphins for en uge siden. Det samme gjorde Froholdt, som er i gang med sin anden sæson i klubben.

I sin første sæson var svendborgenseren en del af holdets træningslejr, mens Tom Brady befandt sig i klubben.

Kort før sæsonstart blev Froholdt dog skadet og sad ude hele sæsonen, så danskeren nåede aldrig at spille en kamp med den legendariske NFL-spiller.

- Jeg har været her i så kort tid og fik ikke mulighed for at spille under Tom, at jeg ikke kan fortælle så meget om det. Jeg var i rummet, men det er noget andet at være ude på banen.

- Det er anderledes, og Cam er en anden quarterback. Men Tom er selv atlet, og han har sine egne ambitioner. Hans plan er nu er være i Tampa og gøre sin ting dernede, og jeg er glad på hans vegne.

- Det er fedt, at han tager en ny udfordring op. Det viser, hvor stor en atlet han er, fordi han har lyst til at prøve noget nyt og udfordre sig selv, siger Froholdt

Både Newton og Froholdt kan komme i aktion i udekampen mod Seattle Seahawks, som spilles natten til mandag dansk tid.

/ritzau/