New England Patriots opsiger kontrakt med Antonio Brown, som kun nåede at spille en kamp for NFL's mesterhold.

New England Patriots opsiger kontrakten med den voldtægtsanklagede spiller Antonio Brown.

Det oplyser NFL-klubben fredag.

Brown nåede kun at spille én kamp for Patriots i de 11 dage, han var tilknyttet klubben, som vandt Super Bowl i den forgangne sæson.

- New England Patriots fritstiller Antonio Brown. Vi værdsætter det hårde arbejde, som mange personer har lagt de seneste 11 dage, men vi mener, at det er bedst at gå i hver sin retning på dette tidspunkt, skriver klubben i et tweet.

Patriots oplyser ikke den konkrete årsag til bruddet med Brown.

Tidligere fredag forlod Patriots cheftræner, Bill Belichick, sit pressemøde før tid, efter at han gentagne gange blev bedt om at svare på spørgsmål om Brown.

Efter at have svaret på nogle få generelle spørgsmål om Browns situation sagde Belichick, at han ønskede at tale om sport. Efter endnu et spørgsmål om Brown havde træneren fået nok og afbrød pressemødet.

Den 31-årige Brown kom til New England Patriots på en etårig kontrakt i begyndelsen af september, efter at Oakland Raiders havde fritstillet ham.

Tre dage senere oplyste Browns advokat i en pressemeddelelse, at den nykårede Patriots-spiller var anklaget for at have voldtaget sin tidligere personlige træner Britney Taylor.

Brown har nægtet sig skyldig i alle anklager. Han mener, at de to har haft sex med samtykke. Brown har beskrevet sagsanlægget fra den tidligere træner som et forsøg på pengeafpresning.

NFL har indledt sin egen undersøgelse af sagen.

Men beskyldningerne mod Brown slutter ikke der.

Magasinet Sports Illustrated rapporterede fredag, at en kvinde, som har beskyldt Brown for uønskede seksuelle tilnærmelser i 2017, onsdag i denne uge skulle have modtaget truende tekstbeskeder fra spilleren.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Ud over have mistet kontrakten med Patriots har Antonio Brown også mistet Nike som sponsor. Det meddelte det amerikanske firma torsdag. Nike gav ingen begrundelse for beslutningen.

