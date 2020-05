Den 36-årige Aaron Rodgers erkender, at ambition om at slutte karrieren hos Packers måske ikke bliver opfyldt.

Det kom som en overraskelse for Green Bay Packers mangeårige quarterback, Aaron Rodgers, at NFL-klubben i sidste måneds draft valgte quarterbacken Jordan Love i første runde.

Det siger han fredag i sine første udtalelser til pressen om valget af Love.

- Jeg tror, at den første reaktion var overraskelse. Jeg vil ikke sige, at valget begejstrede mig, men jeg forstår det. Organisationen tænker ikke kun på nutiden, men fremtiden, og det respekterer jeg, siger han ifølge nyhedsbureauet AFP.

Andre af sportens koryfæer har udtalt sig mindre diplomatisk om Packers' valg af Jordan Love. Mens nogle eksperter mener, at valget giver mening, da Aaron Rodgers er 36 år, harcelerer andre over, at klubben ikke valgte en eneste receiver i hele draften, der kunne hjælpe Aaron Rodgers i kastespillet.

- De vælger ikke nogen våben, ikke bare i første runde, men ingen våben, der kan jeg hjælpe holdet fra start, sagde Brett Favre, selv tidligere quarterbackstjerne hos Green Bay Packers, til NBC Sports efter draften i april.

- Det sender bare en respektløs hilsen til Aaron Rodgers. Han har enhver ret til at være skuffet, sagde han og tilføjede, at Rodgers måske vil forsøge at finde en anden klub.

Rodgers står foran sin 16. sæson hos Packers med sejren i Super Bowl i 2010 som højdepunktet. Den 36-årige veteran håber at kunne blive hos Packers, til karrieren slutter, men erkender, at det kan tilkomsten af Jordan Love ændre på.

- Mit oprigtige ønske om at begynde og afslutte (karrieren, red.) i samme klub bliver muligvis ikke en realitet, siger han ifølge AFP.

Jordan Love fortæller til den amerikanske sportskanal ESPN, at han er blevet taget godt imod af Aaron Rodgers.

- Ja, jeg havde mulighed for at tale med ham tidligere. Han er en virkelig fin fyr. Han lykønskede mig, og jeg fortalte, at jeg virkelig så frem til at arbejde sammen med ham, siger Jordan Love.

Rodgers understreger, at han ikke ser skævt til sin nye konkurrent.

- Han bad ikke om at blive valgt af Packers. Der er ingen grund til at bebrejde ham, siger han til ESPN.

/ritzau/