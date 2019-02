NFL-stjernen Kareem Hunt har fået en ny chance.

»Først og fremmest vil jeg gerne undskylde for min opførsel igen. Hvad jeg gjorde, var forkert og utilgiveligt. Det er ikke den mand, jeg er opdraget til at blive, og jeg har lært en masse fra, hvad der er sket.«

Sådan fortæller Kareem Hunt. Den 23-årige NFL-spiller har fået en kontrakt med klubben Cleveland Browns efter sin skandaleopførsel sidste år.

Det bekræfter John Dorsey, genereldirektør i Cleveland Browns, til BBC.

Kareem Hunt ved godt, han har begået en fejl. Foto: Robert Hanashiro Vis mere Kareem Hunt ved godt, han har begået en fejl. Foto: Robert Hanashiro

»Vi forstår og respekterer kompleksiteten af de problemer, der opstår, når man ansætter en spiller med Kareems baggrund. Og vi har heller ikke overbærenhed med hans tidligere opførsel,« fortæller John Dorsey.

»Men han tog det fulde ansvar for sine handlinger, og hvad der er lige så vigtigt, er, at han nu får den nødvendige og professionelle hjælp.«

Den føromtalte skandaleopførsel skete på et hotel i den amerikanske delstat Ohio i februar 2018.

Her viste et overvågningskamera, hvordan Kareem overfaldt en kvinde med skub og spark. Kareem Hunt blev dog hverken anholdt eller sigtet, da der ikke blev fundet tilstrækkelig nok beviser, der indikerede et overfald. Alligevel blev Kareem Hunt fyret fra sin nu daværende klub, Kansas City Chiefs.

På den amerikanske fodboldbane spiller Kareem Hunt runningback. Foto: David Eulitt Vis mere På den amerikanske fodboldbane spiller Kareem Hunt runningback. Foto: David Eulitt

»Jeg vil gerne undskylde, og jeg fortryder dybt mine handlinger. Jeg håber, jeg kan komme videre efter dette,« fortalte Kareem Hunt i en udtalelse som følge af fyringen.

Men nu er Kareem Hunt tilbage på kontrakt, denne gang altså i Cleveland Browns.

»Jeg er indstillet på, at Browns har forventninger til mig, og jeg forstår, at jeg skal gøre mig fortjent til en plads igen. Jeg er en mand i udvikling, og jeg vil kæmpe for at blive den bedste version af mig,« siger Kareem Hunt om fremtiden i Cleveland Browns.

Kareem Hunt var en af NFL's største stjerner, da han blev smidt at sit hold i 2018. I 2017 løb han flest yards af alle spillere i hele ligaen og blev tilmed kåret til 'Rookie of the Year', eller 'Årets Talent' på dansk, i NFL.