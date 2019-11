Colin Kaepernick havde lørdag chancen for at vise sig frem for NFL-klubber, men det gik ikke som planlagt

Den tidligere NFL-quarterback Colin Kaepernick skulle lørdag vise sine evner frem for interesserede klubber ved en træningssession, men kort før den planlagte start valgte den kontroversielle spiller at droppe sessionen, som NFL havde arrangeret.

Angiveligt som følge af utilfredshed med, at der var tale om en lukket session på Atlanta Falcons træningsanlæg.

I stedet arrangerede han sin egen åbne kastesession på en nærliggende offentlig bane i overværelse af talentspejdere fra otte NFL-klubber.

Her viste han ifølge flere medier, at evnen til at kaste den ovale bold fortsat er intakt.

- Det vigtigste i dag er at sikre, at alle åbent kan følge med i, hvad der sker. Det fik vi ikke det andet sted, så vi kom herover, siger han om fravalget af den lukkede træningssession.

Den åbne session blev optaget på video, som Kaepernicks repræsentanter vil sende til samtlige NFL-klubber i forsøget på at skaffe ham en kontrakt.

Kaepernick var en overgang regnet som en af de mest lovende quarterbacks i NFL. Men den nu 32-årige amerikaner har ikke betrådt en NFL-bane siden 1. januar 2017.

Her startede han som quarterback for San Francisco 49'ers i et nederlag til Seattle Seahawks, men siden har han ikke været en del af en NFL-trup.

Selv om Kaepernicks første par år i ligaen imponerede mere end hans foreløbig sidste, skal årsagen til hans arbejdsløshed efter alt at dømme findes uden for banen.

I 2016 skabte det stor debat, da Kaepernick knælede under den amerikanske nationalmelodi, der er fast kutyme før enhver stor sportsbegivenhed i USA.

Kaepernick protesterede mod racediskrimination og politibrutalitet i USA.

Sagen delte i høj grad den amerikanske befolkning. Præsident Donald Trump var blandt Kaepernicks største kritikere, da han mente, at det var udtryk for manglende respekt for nationen.

Modvinden satte Kaepernicks sportslige karriere på pause. Siden dengang er det hverken blevet til en kontrakt eller prøvetræning i en NFL-klub.

I 2017 sagsøgte han af samme årsag NFL for at konspirere mod ham og sørge for, at ingen hold ville ansætte ham. En sag, der først blev lukket, da et forlig mellem spilleren og NFL blev offentliggjort i februar.

Kaepernick afviste at svare på spørgsmål fra pressen efter lørdagens træningssession, men han takkede de tilstedeværende talentspejdere og understregede sit ønske om at vende tilbage til NFL.

- Jeg har været klar i tre år. Jeg er blevet afvist i tre år. Vi kender alle årsagen.

NFL udtaler i en meddelelse, at "vi er skuffede over, at Colin ikke mødte op til sin workout".

/ritzau/AFP